Rotta la tregua, esercenti in piazza contro la Raggi il 10 maggio

Non c’è più margine, stop ad incontri, dialoghi inconcludenti e aperture con la Giunta. Gli esercenti capitolini rompono la “tregua” e scendono in piazza il 10 maggio contro l’amministrazione Raggi. Colpevole di non aver ascoltato, di non aver risposto, di non aver preso le misure necessarie, di aver portato le cose ad un punto di non ritorno con una indecorosa melina. I dati parlano chiaro, invece di incentivare il commercio, invece di tenere a galla e rilanciare i pubblici esercizi, il Comune ha adottato una politica opposta, umiliando la categoria, stringendo i freni oltre il sopportabile, togliendo linfa vitale con la scusa della lotta all’abusivismo. Ma gli abusivi, quelli veri, vivono e prosperano indisturbati, non pagano le tasse, occupano quel suolo pubblico precluso agli esercenti. E’ una situazione paradossale. La guerra dei tavolini, tavolino selvaggio, l’hanno chiamata in mille modi. Ma la realtà è sotto gli occhi di tutti, il centro storico romano è un enorme suk, votato al caos, abbruttito dal degrado, dove nessuno rispetta le regole. Ci sono dei tavolini decisamente fuori norma? Che vengano sanzionati, dicono gli esercenti, ma con regole chiare, certe e condivise. Tra Municipio I, governata dalla eterna presidente (Pd) Sabrina Alfonsi, e Giunta Raggi la categoria è stata sballottata con un continuo risparmio. E’ stata presa in giro, in poche parole. Ma la misura è colma, come ha spiegato Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti, che rappresenta l’80 per cento dei pubblici esercizi di Roma e Provincia nel corso di una vivace conferenza stampa nel corso della quale sono intervenuti Daniele anche Brocchi, coordinatore dell’Assoturismo-Confesercenti Roma e Fabio Mina, membro di presidenza Fiepet Roma, in rappresentanza della Lupe e Walter Giammaria presidente della Confesercenti Roma.

La categoria non protestava pubblicamente dal febbraio 2014, ora Pica annuncia così una mobilitazione generale per il 10 maggio contro “l’atteggiamento dilatorio della amministrazione capitolina”. Le modalità della protesta verranno comunicate nei prossimi giorni, ma quel che è certo è che sarà dura, determinata, e che sarà solo la prima di altre prove di forza in assenza di un segnale chiaro da parte del sindaco. Segnale che non potrà essere – ha spiegato il leader degli esercenti – una promessa, un annuncio, ma un provvedimento di sospensione delle regole punitive e proibitive per la categoria.A far traboccare il vaso il mancato recepimento delle richieste di deroghe e di revisione di regolamenti da parte della Giunta e delle Commissioni capitoline. La Fiepet-Confesercenti ha infatti più volte invocato misure contro l’abusivismo e il degrado del centro storico, nonché un dialogo sulle norme che più “soffocano” il commercio “Continuano ad additarci come colpevoli di tutto – si legge in una nota – mentre gli abusivi, quelli veri, restano impuniti. Contiamo ogni giorno centinaia di venditori ambulanti che espongono e vendono indisturbati merce illegale in pieno giorno. Ma le multe a danno degli esercenti fioccano, magari per un tavolino fuori dei limiti per pochi centimetri”.

