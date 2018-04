New York celebra il cannolo siciliano nella catena di ristoranti “Piccola Cucina”

Il cannolo siciliano sarà celebrato nella “Grande Mela”. Festa per il dolce tipico della Sicilia a New York. Ricotta di pecora freschissima, zucchero a velo, gocce di cioccolato e granella di pistacchio, tutto racchiuso in una fragrante cialda: questi sono gli ingredienti di uno dei dolci più noti tra le specialità italiane, e l’appuntamento è per sabato 28 aprile.

L’iniziativa è di Philip Guardione, executive Chef della catena di ristoranti siciliani “Piccola Cucina” a New York, legatissimo alle sue radici catanesi e attento alle più antiche tradizioni. I suoi cannoli, dolce preferito dai newyorkesi a fine pasto, sono prodotti di altissima qualità e preparati con materie prime provenienti dall’Italia.

«La giornata dedicata ai cannoli – dice Philip Guardione – è una festa che permette di apprezzare a pieno un dolce intramontabile in Italia e farlo conoscere ulteriormente al pubblico americano. La nostra ricetta segue fedelmente la tradizione e regala un gusto unico, per palati gourmet e non».

Non delle classiche riproduzioni e rivisitazioni che si possono trovare nei ristoranti italiani all’estero, ma un vero e proprio esemplare di Cannolo siciliano. I cannoli di “Piccola Cucina” sono sempre presenti nel menu e vengono preparati al momento.

Il “Cannolo Day” rappresenta per Philip Guardione un’ulteriore occasione per presentare i gustosi piatti made in Italy proposti dallo chef, che prosegue nel suo obiettivo di esportare la cucina siciliana nel mondo per fare conoscere anche all’estero i veri sapori e le vere tradizioni in uso in Italia, al di là dei soliti cliché. Ma non solo, lo chef Guardione porta il “Cannolo Day” sui Social, lanciando una sfida all’ultimo like e a colpi di hashtag, quanti cannoli siciliani si possono preparare in un solo giorno?

Per partecipare alla sfida, basterà seguire il profilo instagram @piccolacucinany e postare i propri video e le foto con gli hashtag #cannoloday #philipguardione #piccolacucinanewyork.

A.F.

