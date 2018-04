Una notte di sangue a Milano: presa una banda di nordafricani

È stata una notte violenta quella appena passata a Milano. Sono partiti da Cinisello e sono arrivati a Milano. Due rapine e una rissa che sono finite nel sangue con un bilancio di un morto e due feriti. Vittima un bengalese colpito da alcune coltellate dai rapinatori. L’ha invece scampata la ragazza inglese, studentessa dell’Università Cattolica, derubata del cellulare e ferita, solo lievemente. La zona presa di mira è stata, come spesso accade, quella adiacente la stazione Centrale e via Padova. I militari si sono subito messi alla ricerca di una “batteria” di nordafricani, in particolare un giovane di circa 35 anni e un complice, entrambi con tutta probabilità del Marocco, che si aggiravano in zona. La compatibilità di orari tra l’aggressione alla studentessa, in via Gaffurio avvenuta intorno alle 2.10 (guarda la gallery), e quella a un bengalese, avvenuta intorno alle 2.30 in via Settembrini, ha fatto subito pensare che gli episodi fossero collegati tra loro.

