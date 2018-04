Grande Fratello ai concorrenti: «Fate le valigie». Espulsioni in vista

Nuova comunicazione all’interno della casa del Grande Fratello. A tutti i concorrenti è stato ordinato di fare le valigie. La decisione della produzione potrebbe essere la risposta alla richiesta da parte del pubblico di provvedimenti disciplinari per il comportamento di alcuni concorrenti nei confronti di Aida Nizar. La richiesta di espulsioni arriva anche dagli opinionisti di Barbara D’Urso, Cristiano Malgioglio e Simona Izzo.

Durante la diretta di questa sera scopriremo se ci saranno una o più espulsioni. Il concorrente predestinato sembrerebbe essere Baye, ma Barbara D’Urso ha sottolineato durante Domenica live: “Domani aprirò subito la puntata con questa faccenda. I ragazzi non si sono davvero resi conto di quello che hanno fatto. Non è stato solo Baye Dame. Sono molto arrabbiata”.

Bisogna dunque attendere questa sera per scoprire cosa accadrà davvero, perchè tra le varie anticipazioni si parla anche di “un nuovo ambiente” che verrà mostrato ai concorrenti.

Al momento i quattro concorrenti a rischio eliminazione, in quanto nominati della settimana, sono Lucia Orlando, Alberto Mezzetti, Filippo Contri e Patrizia Bonetti.

Ti potrebbero interessare anche: