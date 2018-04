Ischia, due ambulanze bloccate dalla transenna: muore una turista

Tragedia e grandi polmiche a Ischia. Una turista che alloggiava all’Hotel Miramare di Sant’Angelo ha accusato un malore intorno alle 21 Il personale dell’albergo ha immediatamente chiamato i soccorsi che dopo un a ventina di minuti erano in zona. Una delle strade del piccolo borgo del comune di Serrara Fontana, però, era chiusa con una transenna. Le chiavi, nonostante si tratti di un passaggio pubblico, erano affidate ad alcune persone del posto. Per venti minuti si è attesa la chiave. Alcuni hanno anche provato a rimuovere il lucchetto con arnesi di fortuna, ma senza successo. Dopo venti minuti finalmente è stata reperita una delle chiavi, ma quando i soccorritori sono arrivati in albergo era già troppo tardi e la turista era priva di vita.

Ora spetterà agli inquirenti fare chiarezza sull’episodio, capire perchè quella strada pubblica è chiusa, perchè le chiavi sono state affidate a quelle persone e soprattutto se, senza quella sosta di 20 minuti, i soccorritori avrebbero potuto salvare la turista.

Asl precisa. A Ischia, dove una turista tedesca è morta per un malore «sono arrivate sul posto due ambulanze a pochi minuti dall’allertamento». È quanto scritto in una nota dell’Asl Napoli 2 Nord. «In merito all’intervento di soccorso effettuato a Ischia nella serata di ieri presso la località Sant’Angelo, a seguito di una chiamata pervenuta alla Centrale Operativa 118 Napoli Ovest, dai primi riscontri emerge che l’intervento di soccorso era stato richiesto per una cittadina tedesca di 76 anni che lamentava gravi problemi respiratori. L’operatore della centrale del 118, dopo aver acquisito informazioni sullo stato di salute della donna, aveva classificato come codice giallo l’intervento allertando due diversi mezzi: l’ambulanza medicalizzata che fa capo all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e l’ambulanza non medicalizzata di Serrara Fontana». «Tale procedura – sottolinea la nota – si attua per assicurare che arrivi sul posto il prima possibile un mezzo di soccorso. Entrambi i mezzi sono arrivati entro pochi minuti dall’allertamento. L’hotel presso cui soggiornava la donna non è immediatamente raggiungibile dai mezzi di soccorso in quanto non ha un accesso diretto all’area carrabile, in ragione di ciò i sanitari sono arrivati sul posto a piedi. Nonostante i prolungati interventi di rianimazione, i sanitari hanno dovuto constatare il decesso della donna. L’isola di Ischia si avvale di un sistema di gestione dell’emergenza sanitaria che, in occasione del recente terremoto, è stato formalmente lodato dal Capo della Protezione Civile Nazionale per la sua efficienza e tempestività», conclude la nota.

