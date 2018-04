ISIS/ Duplice attacco in Afghanistan: almeno 29 morti a Kabul, anche nove giornalisti



E’ ulteriormente salito a 29 morti e 49 feriti il bilancio del duplice attentato realizzato oggi dall’Isis nel quartiere centrale di Shash Darak a Kabul, dietro l’ambasciata statunitense ed il quartier generale della Nato. Un portavoce del ministero della Sanità ha precisato che le vittime ed i feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Wazir Akbar Khan e Emergency. l”Isis ha rivendicato il duplice attentato. In un comunicato pubblicato attraverso la sua agenzia di stampa Amaq si assicura che l’operazione ha causato “fra 90 e 100 morti”. Sono almeno otto i giornalisti, fotografi e cameramen morti oggi nel duplice attentato realizzato nel centro di Kabul. Lo riferisce il Comitato per la sicurezza dei giornalisti afghani (Ajsc). Nel suo comunicato l’Ajsc precisa che altri sei operatori dei media sono rimasti feriti. Media internazionali sottolineano che la seconda esplosione mirava in particolare ad uccidere i cronisti accorsi per coprire la prima. Nella seconda esplosione sono morti anche molti soccorritori.

“Ero dentro la base” nel centro di Kabul, “in una zona bunkerizzata, ed ho sentito un forte botto. Ci siamo mossi dopo la prima esplosione”: è il racconto all’ANSA di Andrea Salvadore, un regista della Rai che in questi giorni si trova nella capitale afgana per girare un documentario sui soldati italiani nel Paese. “Siamo ancora nel campo, nel centro di Kabul, stiamo per prendere un elicottero”, ha proseguito Salvadore sottolineando di non avere ancora visto il sito della strage: “Fuori a Kabul non esce nessuno, parlo di italiani o forze Nato – ha spiegato -. Non esce nessuno se non con una protezione massima”. E poi: “Noi stessi adesso prendiamo un elicottero per andare in un posto a dieci minuti da qui”. Non a caso, ha concluso, “hanno ucciso tutti giornalisti locali, compreso il fotografo della Afp”.

