Netanyahu attacca: «L’l’Iran punta a 5 atomiche come Hiroshima»



Israele accusa l’Iran: ha mentito sul nucleare e progetta di dotarsi di almeno cinque ordigni come quelli di Hiroshima. Le dichiarazioni del premer israeliano Benyamin Netanyahu arrivano mentre si avvicina la data del 12 maggio, quando gli Stati Uniti con ogni probabilità anunceranno l’uscita dall’accordo del 2015.

«Mostrerò i dossier nucleari segreti dell’Iran. Si tratta di uno dei maggiori successi di intelligence che Israele abbia mai conseguito», ha affermato oggi Netanyahu in un atteso discorso sottolineando che «l’Iran ha mentito» sulla natura del suo programma nucleare e ha «intensificato gli sforzi» per nasconderlo dopo aver firmato l’accordo del 2015.

I servizi segreti di Israele sono riusciti ad ottenere «55 mila documenti relativi di progetti nucleari che includono fotografie che li incriminano, progetti e altri documenti», ha affermato il premier israeliano, secondo cui l’Iran progetta di dotarsi di almeno cinque ordigni nucleari analoghi a quelli di Hiroshima. Con i suoi missili possono colpire a migliaia di chilometri, ha avvertito.

«L’accordo sul nucleare è basato su menzogne», ha insistito Netanyahu. «L’Iran ha mentito quando ha affermato di non aver avuto un programma per la produzione di ordigni nucleari. Anche dopo l’accordo – ha aggiunto – l’Iran ha continuato a proteggere e ad estendere le proprie conoscenze sulle armi atomiche, per uso futuro. L’Iran ha mentito ancora – ha affermato – nel 2015 alla Agenzia internazionale per l’energia atomica».

«Sono sicuro che Donald Trump farà la cosa giusta» quando deciderà se gli Usa dovranno o meno restare nell’accordo sul nucleare dell’Iran, ha poi sottolineato Netanyahu nella suo messaggio. «La cosa giusta per gli Usa, la cosa giusta per Israele e per la pace nel mondo». Il premier ha poi detto che gli Stati Uniti, con cui sono state condivise le informazioni, hanno garantito «l’autenticità dell’archivio segreto ottenuto da Israele».

Il ministro degli Esteri di Teheran Mohammad Javad Zarif ha preso in giro il primo ministro israeliano chiamandolo «il ragazzo che gridava al lupo».

Intanto, mentre crescono pericolosamente le tensioni tra Israele e Iran, una serie di terribili esplosioni ha scosso la notte scorsa due province nel nord della Siria dove diversi missili hanno colpito installazioni militari provocando decine di morti, forse anche iraniani. Come per diversi altri attacchi simili l’ipotesi che circola è che l’attacco sia stato compiuto da Israele, il quale però, come da prassi, non ha confermato né smentito. Le forze armate di Damasco hanno parlato di «una nuova aggressione» che ha colpito «alcuni siti militari nelle province di Aleppo e Hama», ma non ha fornito alcun dettaglio. Mentre l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) ha parlato di un attacco compiuto probabilmente da Israele che ha ucciso almeno 26 tra militari siriani e iraniani. Ma il bilancio sembra destinato ad aggravarsi, perché vi sono diversi dispersi e una sessantina di feriti, alcuni dei quali in gravi

condizioni.

In particolare, secondo l’Ondus, sarebbe stata colpita la base della Brigata 47, tra le province di Hama e Aleppo, che ospita un deposito di missili terra-terra e dove operano militari iraniani, come in diversi altri siti siriani. Alcuni

testimoni hanno parlato di esplosioni a catena provocate dal bombardamento, che avrebbero addirittura generato un terremoto di 2,6 gradi sulla scala Richter. Da parte iraniana, nessuna reazione ufficiale, mentre quelle ufficiose sono improntate a una certa confusione. Due agenzie, la Tasnim e la Mehr, hanno detto che non sono state colpite basi dove sono presenti consiglieri iraniani, e quindi non si registrano vittime tra le forze di Teheran. L’agenzia Isna, che inizialmente aveva parlato di 18 militari iraniani morti, ha diffuso in seguito una nuova versione dello stesso articolo in cui non si fa cenno a vittime tra i soldati di Teheran.

In un primo momento il quotidiano governativo siriano Tishrin aveva affermato che nel bombardamento erano stati impiegati nove missili lanciati da basi anglo-americane in Giordania. Una ricostruzione che però non è stata proposta da nessun’altra fonte. L’attacco è avvenuto alle 22:30 di ieri ora locale (le 21.30 ora italiana), dopo che Netanyahu aveva ricevuto il segretario di Stato americano Mike Pompeo e aveva avuto un colloquio al telefono con il presidente Donald Trump. Pompeo aveva detto che gli Usa «sono con Israele nella lotta» per impedire all’Iran di consolidare le sue posizioni in Siria, dove ha inviato migliaia di militari e miliziani lealisti nei sette anni di guerra civile.

Il 9 aprile scorso in un analogo bombardamento contro un’altra base siriana, la T4, nella provincia di Homs, sette militari iraniani erano rimasti uccisi. Anche in questo caso Israele non ha risposto alle accuse di Siria, Iran e Russia di avere compiuto il bombardamento, al quale Teheran ha promesso di reagire. Oggi, senza fare riferimento esplicito all’attacco della scorsa notte, la Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, ha affermato che è passato il tempo in cui i nemici dell’ Iran potevano fare operazioni «mordi e fuggi». Chi entrerò in conflitto con Teheran, ha aggiunto, «sarà colpito più volte».

L’attacco, nota il sito Times of Israel, è «un messaggio coordinato fra Israele e Stati Uniti» per chiarire a Mosca che non verrà accettata un’ampia presenza militare iraniana in Siria.

