1 MAGGIO:REGIONE LAZIO, PRONTI 54 MLN PER ‘GARANZIA GIOVANI’

«54 milioni di euro per 45 mila destinatari potenziali. Sono questi i numeri di Garanzia Giovani, il programma pensato per i ragazzi tra i 15 e 29 anni che offre occasioni di formazione, inserimento nel mondo del lavoro e rafforzamento delle competenze professionali». Lo rende noto la Regione Lazio. «Oggi, 1 maggio, Festa del Lavoro – spiega Claudio Di Berardino, assessore regionale al Lavoro e Nuovi Diritti e Politiche della Ricostruzione – il programma europeo compie 4 anni. Il bilancio del Lazio è più che positivo: 110 mila sono stati i giovani presi in carico e 21mila e 500 sono stati i contratti di lavoro sottoscritti in seguito alla partecipazione a una delle misure. Ma il dato più significativo è che l’80% di questi contratti è a tempo indeterminato». «Questa modalità di occupazione – continua Di Berardino – seppur ancora non soddisfacente, è la strada che dovremo continuare a percorrere e consolidare anche in occasione del nostro impegno nella giornata dei diritti dei lavoratori». «La prima fase di Garanzia Giovani ci ha dimostrato che grazie al programma i ragazzi non solo hanno la possibilità di maturare un’esperienza, ma anche di farsi conoscere e apprezzare da imprenditori e aziende. Ora siamo pronti a avviare una nuova fase, grazie allo stanziamento di nuovi 54 milioni di euro da parte del ministero del Lavoro. Fino al 2020 contiamo di coinvolgere altri 45mila ragazzi. Ma prima di questo – conclude l’assessore Di Berardino – avvieremo un momento di confronto e riflessione con i sindacati e le parti datoriali su tutte le misure, in particolare sull’ accompagnamento al lavoro e sull’autoimpiego».

