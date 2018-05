CONCERTONE/ Ambra, lo Stato Sociale e la politica

Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, la lunga maratona di Rai3 da piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale Concertone del Primo Maggio. La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato il brano “Mi sono rotto il c….”, in una versione rivista e corretta, attaccando la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Luca Cordero di Montezemolo, la formazione del nuovo governo, il lavoro senza diritti. Tre anni fa, su quello stesso palco, il gruppo bolognese era stato costretto, dagli organizzatori e dalla Rai, a rinunciare a esibirsi con quel brano, perché in fascia protetta non era stato ritenuto accettabile l’uso della parolaccia contenuta nel titolo e nel testo. La loro presenza fece comunque discutere dopo il divieto di portare sul palco insieme a loro sei coppie: due eterosessuali, due gay e due lesbiche per un lungo bacio durante l’esibizione, a sostegno dei diritti civili. L’unico bacio fu quello tra due componenti de ‘Lo Stato Sociale

Ti potrebbero interessare anche: