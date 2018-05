Gianna Nannini infiamma il Concertone di S. Giovanni

Ambra legge un brano di Steinbeck sul lavoro – Ambra, dal palco del Concertone in piazza San Giovanni a Roma, legge un brano tratto da Furore di John Steinbeck del 1939. “Dove c’è lavoro per uno, accorrono in cento. Se quell’uno guadagna trenta centesimi, io mi contento di venticinque. Se quello ne prende venticinque, io lo faccio per venti. No, prendete me, io ho fame, posso farlo per quindici. Io ho bambini, ho bambini che han fame! Io lavoro per niente; per il solo mantenimento. Li vedeste i miei bambini! Pustole in tutto il corpo, deboli che non stanno in piedi. Mi lasciate portar via un po’ di frutta, di quella a terra, abbattuta dal vento, e mi date un po’ di carne per fare il brodo ai miei bambini, io non chiedo altro. E questo, per taluno, è un bene, perché fa calare le paghe rimanendo invariati i prezzi. I grandi proprietari giubilano, e fanno stampare altre migliaia di volantini di propaganda per attirare altre ondate di straccioni. E le paghe continuano a calare, e i prezzi restano invariati. Così tra poco riavremo finalmente la schiavitù”. “Ancora molte persone sembrano figlie di questi tempi – ha commentato la presentatrice -. Nel 2018 dovremmo partire dalla dignità”.

Tutto pronto, a Roma, per la maratona musicale di piazza S.Giovanni e per il big match di domani sera allo stadio Olimpico: il piano di sicurezza è già in piena fase. Serrati i controlli di polizia e carabinieri che hanno creato varchi controllati per l’accesso alla zona del concerto. Agenti con metal detector hanno scandito l’accesso nel piazzale, controllando zaini e borse, vietando bottigliette di vetro e i tappi di quelle in plastica. In azione anche le unità cinofile. Dalle 13, dopo le operazioni di bonifica, l’area del concerto è stata delimitata e l’accesso consentito soltanto attraverso quattro varchi: Piazza di Porta San Giovanni, altezza Santuario della Scala Santa (lato palco); Via Emanuele Filiberto, altezza via Domenico Fontana; Viale Carlo Felice, altezza Federico Sclopis; Archi di Porta San Giovanni/Piazzale Appio. Le rigide misure di sicurezza predisposte per il consueto Concertone del 1 maggio, sono affiancate, da oggi e per tutta la giornata di domani, con quelle previste per il match Roma-Liverpool, in programma allo stadio Olimpico domani sera. Un piano per la sicurezza, quello per la partita, che prevede l’impiego di mille agenti e l’attenzione puntata verso i cinquemila tifosi del Liverpool, attesi a Roma per la semifinale, tra loro, una cinquantina di hooligans ritenuti pericolosi e dunque tenuti sotto stretta osservazione. Per questo motivo dalla mezzanotte scatterà il divieto di vendita e trasporto di bevande alcoliche e in bottiglie di vetro. Valido nel centro storico e, dalle 19 del 1 maggio, anche in tutta la zona dell’Olimpico e di San Giovanni.

La scaletta del concertone – E’ Gianna Nannini l’ospite a sorpresa che va a completare il cast del Concertone del Primo Maggio, in piazza San Giovanni a Roma. La rocker senese, che ha da poco concluso la tranche primaverile del suo “Fenomenale tour”, non ha voluto rinunciare alla sua presenza nonostante l’infortunio al ginocchio, capitato il 3 aprile durante la data di Genova, che l’ha costretta a esibirsi da seduta negli ultimi live. Gianna Nannini sarà di nuovo in scena a luglio e ad agosto.

C’èanche Ermal Meta al Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Il cantautore, che ha vinto l’ultimo festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro, presenterà in anteprima televisiva alcuni dei brani del nuovo album Non abbiamo armi. “Ciao ragazzi, sono molto felice di annunciarvi che ci sarò anche io nel cast del Primo Maggio di quest’anno – ha detto in un videomessaggio sui social -. Come l’anno scorso, anche quest’anno sono veramente onorato di farne parte. Ci vediamo in Piazza San Giovanni. A presto!”.Nel cast della manifestazione, promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany, ci sono Fatboy Slim, Max Gazzè & Form, Ermal Meta, Carmen Consoli, Sfera Ebbasta, Lo Stato Sociale, Cosmo, le Vibrazioni, Calibro 35, I Ministri, The Zen Circus, Canova, Gemitaiz, Ultimo, Nitro, Achille Lauro e Boss Doms, Gazzelle, Francesca Michielin, Frah Quintale, Maria Antonietta, Galeffi, Mirkoeilcane, John De Leo, Willie Peyote, Wrongonyou, Dardust ft. Joan Thiele. A presentare ci saranno Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Sul palco saliranno anche i vincitori del Contest 1m Next Erio, La Municipal e Zuin; il cantautore toscano di origine partenopee Esposito, scelto tra i Vincitori dell’ultima edizione di Area Sanremo (concorso partner di 1M NEXT fin dal 2016); Braschi, vincitore del contest dell’app iLiveMusic; Giorgio Baldari, trionfatore del contest musicale per la Sicurezza Stradale #buonmotivo; la band alternative-pop londinese Indigo Face, che ha trionfato alla finale del contest europeo 1MEurope 2018 che si è svolta al Cargo2 di Londra.

