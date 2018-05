LA DIETA CICLICA,CHE SEGUE LA ‘DANZA’ DEGLI ORMONI FEMMINILI

Nelle prime due settimane del ciclo, dal primo giorno fino a quello dell’ovulazione, grazie agli estrogeni, il metabolismo è più attivo e anche l’equilibrio glicemico è migliore: ci si sente più energiche. Nelle successive due si comincia a percepire una frenata, con aumento del gonfiore e ritenzione idrica, oltre che voglia di dolci: colpa anche del calo di serotonina. Per ogni fase c’è un regime alimentare giusto che accompagna la ‘danzà degli ormoni femminili, in particolare estrogeni e progesterone. Questo il principio alla base della dieta ciclica, la «Cyclicity Diet», strategia alimentare che adatta la scelta dei cibi proprio alla ‘danzà degli ormoni femminili anche in un’ottica di longevità. A idearla Ennio Avolio e Claudio Pecorella, due biologi calabresi, che sull’argomento hanno scritto un libro. Questo protocollo è stato sperimentato su alcuni pazienti ed è attualmente in fase di sperimentazione per una migliore gestione di ovaio policistico, endometriosi e patologie cardiovascolari all’Universitàdi Tor Vergata, a quella della California di San Diego e all’Università della Calabria. Dagli studiosi arriva un vademecum dei super cibi anti-età. Via libera, nelle diverse fasi del ciclo, nella transizione alla menopausa e in menopausa, ai cibi ricchi di proprietà antiossidanti come cioccolato fondente, olio extra vergine d’oliva, frutta secca, avocado, frutti di bosco, curcuma, perché contrastano l’infiammazione silente che è correlata alle disfunzioni metaboliche e cardiovascolari. Sì anche ai carboidrati a basso indice glicemico, a cibi ricchi di proteine altamente digeribili, come il pane di segale o integrale, la quinoa, i semi di zucca o di girasole. Sì a quelli ricchi di ferro, da associare ad alimenti con vitamina C che ne facilitano l’assorbimento, per compensare le perdite ematiche della fase mestruale. Ecco perché, rucola a volontà, agretti, verdure a foglia verde (cicoria catalogna, cime di rapa e lattuga), broccoli, sedano da costa, finocchio, cavoli e porri. Poi, la vitamina D, contenuta in legumi secchi, carciofi, cardi, indivia e spinaci e gli omega 3. Sì anche a digiuni controllati, nella fase follicolare tardiva con assenza di colazione.

