Nazionale, Mancini sarà il nuovo ct

Sarà Roberto Mancini il prossimo ct della Nazionale. Il tecnico dello Zenit ha incontrato nelle scorse ore a Roma i vertici della Figc con cui ha trovato l’accordo: manca solo l’annuncio ufficiale, che arriverà dopo la rescissione con il club russo, con cui ha ancora due anni di contratto. Entro quindici giorni sarà tutto fatto e Mancini farà il suo debutto sulla panchina azzurra il 28 maggio in occasione dell’amichevole contro l’Arabia Saudita. Il Mancio guiderà dunque l’Italia nella Nations League (la nuova Champions delle Nazionali), che partirà il prossimo 6 settembre e che vede gli azzurri nel girone con il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Polonia di Lewandowski. La sua missione lo porterà poi a cercare la qualificazione per gli Europei 2020 e il ritorno ai Mondiali di calcio (in Qatar del 2022).

Il contratto di Mancini? Si parla di budget di 5 milioni netti per lui e il suo staff più bonus legati agli obiettivi. Mancini porterà con sé in azzurro il preparatore atletico Carminati e i suoi collaboratori Gregucci e Salsano.

Dopo l’amichevole del 28 maggio a San Gallo contro l’Arabia Saudita Mancini avrà le amichevoli di lusso contro Francia e Olanda, in programma il 1° e 4 giugno. Primo appuntamento ufficiale il 7 settembre contro la Polonia nella Nations League.

Ti potrebbero interessare anche: