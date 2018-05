Ostia, al via la stagione balneare: Raggi firma l’ordinanza valida fino al 30 settembre

Dal 1° maggio al 30 settembre: tanto durerà la stagione balneare sul litorale romano. Firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi l’ordinanza per la stagione balneare 2018 che prende il via martedì 1° maggio e si concluderà il 30 settembre. Nel provvedimento sono contenute norme e disposizioni per la fruizione del litorale romano, l’attività degli stabilimenti balneari e le prescrizioni in materia di assistenza e salvataggio.

