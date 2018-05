Siria, missili su basi militari ad Aleppo e Hama: almeno 40 morti

– E’ una giornata di combattimenti in tutta la Siria, dove la pace davvero non riesce a trovare uno spiraglio nonostante l’intensa attività diplomatica internazionale a tutti i livelli. Si combatte nel nord, nel centro e nell’est del Paese. Nella notte diversi missili hanno colpito alcune basi dell’esercito siriano che ospitano militari iraniani nelle province di Aleppo e anche a Hama, nella Siria centrale. I combattenti pro-regime uccisi nell’installazione, inquadrati nella Brigata 47, sarebbero almeno 40, di cui 18 iraniani fra cui risultano diversi ufficiali. Per l’Osservatorio siriano per i diritti umani, che ha base a Londra, i morti sarebbero invece 26. Nessuno per ora ha rivendicato l’attacco. A livello locale i media filo-Assad puntano il dito contro Israele. Non ci sono reazioni al momento da parte di Gerusalemme.

Per l’agenzia di stampa siriana Sana, “la nuova aggressione con i missili nemici” è avvenuta prima della mezzanotte. Secondo le forze di sicurezza “un deposito di armi della 47esima Brigata dell’esercito siriano è stato attaccato vicino a Hama. Di conseguenza si sono verificate forti esplosioni e grandi incendi”. L’Osservatorio siriano per i diritti umani rileva che sono state colpite anche installazioni dislocate nei pressi dell’aeroporto di Aleppo.

Nella mattinata combattimenti di terra hanno poi toccato anche il nord. Dove le forze governative siriane, sostenute da Iran e Russia, hanno tentato l’avanzata sulla riva orientale del fiume Eufrate nei pressi di Khusham, vicino al giacimento di gas noto come Conoco. Il bilancio per il controllo dell’importante riserva di gas naturale è di almeno 20 uccisi fra miliziani curdi e militari siriani. Poche ore dopo le forze curdo-siriane, sostenute invece dagli Stati Uniti, hanno avviato una controffensiva che ha respinto i governativi sulla riva occidentale del fiume.

Un flebile spiraglio si intravede almeno a Damasco per l’evacuazione del campo profughi palestinese a Yarmouk, nella periferia sud della capitale, che è in mano ai miliziani del sedicente Stato Islamico e da diversi giorni soffre l’offensiva governativa, con decine di morti e famiglie sepolte in casa dai continui bombardamenti governativi. L’evacuazione dovrebbe scattare a partire dalla giornata di domani e riguardare essenzialmente quelli definiti come “gruppi terroristici”. Verrebbero dunque trasferiti nelle zone occupate dai ribelli nel nord-est del Paese. Per l’Osservatorio Nazionale dei diritti umani, negli ultimi giorni, nei combattimenti e nei bombardamenti in corso nell’area sono rimasti uccisi decine di civili, più di 70 soldati dell’esercito di Damasco e una sessantina di miliziani dello Stato islamico. Il confronto era esploso nel momento in cui è fallito il tentativo di accordo tra le due

parti che avrebbe dovuto portare all’evacuazione dei jihadisti verso aree del Paese ancora sotto il controllo dell’Isis. I combattimenti hanno costretto anche migliaia di civili a fuggire. Quelli rimasti hanno sofferto forti perdite e la loro situazione è allo stremo.

Ti potrebbero interessare anche: