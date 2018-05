TEST SU PASTICCHE DA SBALLO RIVELA INGREDIENTI LETALI

Dal primo test su pasticche da sballo usate in un festival di musica a Canberra in Australia, sono risultati alcuni ingredienti letali e altri insoliti in quelle che i giovani frequentatori credevano fossero droghe da rave. Il programma pilota, condotto con il nulla osta del governo del Territorio della Capitale e della polizia, ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti di cui le autorità ignoravano la presenza nel territorio. Nei test, condotti da volontari del consorzio detto STA-Save (Safety Testing Advisory Service) con uno spettrofotometro a raggi infrarossi, sono state analizzate 85 sostanze, e molti dei consumatori sono rimasti sorpresi di ciò che è stato rivelato. Oltre a ecstasy ‘di alta qualità’, cocaina e ketamina, è stata più preoccupante la scoperta di sostanze chimiche altamente tossiche, fra cui il letalè N-Ethylpentylone (ephylone), responsabile di diverse overdose di massa nel mondo. L’ephylone, riferisce il medico membro di STA-Save, David Caldicott, è uno stimolante che può causare problemi di circolazione, palpitazioni cardiache letali e allucinazioni che possono causare comportamenti pericolosi. «Abbiamo anche trovato dentifricio polacco, Hammerite, una pittura a spruzzo per metalli, e arnica, un unguento per i muscoli. I partecipanti, che potevano chiudersi in cubicoli per proteggere la propria identità, cedevano un minuscolo campione della pillola o della polvere ai volontari, che poi fornivano i risultati e informazioni sui rischi e sugli effetti collaterali della sostanza. Se i risultati non erano quelli attesi, le pillole venivano gettate. In totale sono stati offerti test e consulenza sull’uso di droghe a 128 persone, di età fra 17 e 40 anni. Il direttore capo della Sanità del Territorio della Capitale, Paul Kelly, ha detto alla radio nazionale Abc che le informazioni raccolte sono di alto valore per le autorità sanitarie e per la polizia. Ha aggiunto che i risultati del programma pilota saranno esaminati adeguatamente prima di decidere su una sua possibile continuazione.

