CINEMA AMERICA, RAGGI: PACE FATTA CON RAGAZZI E CON OPERATORI SETTORE

«Assolutamente sì», si sta ricomponendo la spaccatura con il mondo del cinema dopo la vicenda del contrasto con i ragazzi del cinema America. «Abbiamo preso spunto da quella vicenda per trasformare un momento di crisi in una opportunità, che partisse da un confronto che ha visto l’amministrazione e un soggetto su posizioni divergenti». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a termine dell’incontro, presso la Casa del Cinema, con gli operatori del settore. «Non è così che questa amministrazione intende lavorare. Ci sono possibilità di sviluppo che devono essere esplorate e che devono riuscire a rifunzionalizzare gli spazi nell’interesse della città e degli operatori, facendo però tutto questo all’interno di una cornice di regole che siano certe e valide per tutti. Questa è la premessa ma devo dire che siamo stati tutti d’accordo. Anzi sono stati gli stessi operatori a chiederci un quadro di regole certe: è una cornice che consente a tutti di avere dei paletti in cui muoversi ed esplorare le differenti potenzialità della città. Abbiamo trasformato un momento di crisi in un’opportunità e la sfida è stata raccolta», ha concluso e poi, a chi le chiedeva se con Valerio Carocci avesse quindi fatto pace, ha risposto: «Assolutamente sì». All’incontro erano presenti i rappresentanti dei ragazzi del Cinema America, ma assenti diversi esponenti del settore tra cui «Pupi Avati, Carlo Verdone, Alessandro Gassman, Francesco Rutelli, Riccardo Tozzi che hanno voluto chiamarci per far sapere che non avrebbero potuto esserci oggi solo per ragioni di lavoro ma si uniranno a noi per il successivo incontro, in programma il 31 maggio».

