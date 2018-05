Gelato Festival, primo posto per Andrea Pagnoni

E’ stato Andrea Pagnoni, neo Cavaliere del Gelato, con ARACHIDE AL SALE ROSSO DELLE HAWAII (sorbetto di arachidi sudamericane insaporito con sale rosso delle hawaii), ad aggiudicarsi il primo posto alla tappa romana del Gelato Festival. Premiata anche l’Accademia del Gelato Artigianale “Alberto Pica”: Rosario Nicodemo, Guido Muraglie e Giorgio Carlo Bianchi, con PETALI DI LAMPONE (sorbetto lampone e infuso di rose), hanno infatti ricevuto l’attestato “Gelato To Go”.

Numerosi i premi speciali:

– Veruska Cardellicchio con MEDITERRANEO (sorbetto alla mandorla della Val di Noto al profumo di limone con crumble al sale rosa) – PREMIO SPATOLA D’ORO

– Norberto di Giacomo, con CHEESE CAKE (cheesecake ai frutti di bosco) – PREMIO GIURIA TECNICA

– Mirko e Fabrizio Cotroneo, con BACIAMI ANCORA (Finger Lime Italia del Circeo con lampone, melograno e basilico) – PREMIO GIURIA POPOLARE

OTTO GELATIERI SELEZIONATI PER IL GELATO FESTIVAL 2021

– Emanuele Alvaro,con DOLCE INVERNO (gelato di ricotta del Lazio, aromatizzata con limone e arance di Sicilia con cioccolato fondente e biscotto in polvere)

– Mirko e Fabrizio Cotroneo, con BACIAMI ANCORA (Finger Lime Italia del Circeo con lampone, melograno e basilico)

– Fabio Renzi, con ROSALINA ( gelato alla rosa e fragolina)

– Andrea Pagnoni, con ARACHIDE AL SALE ROSSO DELLE HAWAII (sorbetto di arachidi sudamericane insaporito con sale rosso delle hawaii)

– Matteo Grizi con CAVIALE CATALANO (Crema all’uovo con sfoglia di zucchero caramellato con caviale di liome australiano)

– Norberto di Giacomo, con CHEESE CAKE (cheesecake ai frutti di bosco)

– Vanessa Paltiello con PISTACCHIO E MANDARINO (Pistacchio di Bronte e Mandarino Tardivo)

– Francesca Chiricosta con NOCCHIONE ROSMARINO E LAMPONE (Nocciola, rosmarino e lamponi con crumble cacao amaro)

In gara c’erano 16 maestri gelatieri con i loro gusti originali; a giudicarli, oltre una giuria di esperti, sono stati anche i voti di romani, turisti e passanti che hanno assaggiato i sedici gustosi gelati, presenti alla tappa romana di Gelato Festival

