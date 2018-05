SUTRI/ Ufficializzata la candidatura di Sgarbi sindaco



di WANDA CHERUBINI

Il Comitato promotore Rinascimento Sgarbi Sutri ha ufficializzato la candidatura di Vittorio Sgarbi a sindaco di Sutri. “La mia intenzione è restituire a Sutri il posto che merita nella storia. Sarà un Rinascimento politico, economico e morale. Nessuno, se vorrà, sarà lasciato indietro”. Queste le parole di Vittorio Sgarbi, che ha così ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Sutri. “Un atto politico trasversale – ha proseguito Sgarbi – che dà vita ad una solida intesa con le principali forze politiche cittadine di centrodestra e di centrosinistra, racchiuso nella lista “Rinascimento” per Sutri.

“Dal mondo antico, al Medioevo Cristiano, passando per il Rinascimento, Sutri, ora, grida la sua forza – rimarca il comitato promotore – Dal passato prende vita il futuro. La Bellezza tornerà ad essere visione del presente e ragione di sviluppo ed il Patrimonio una concreta fonte di occupazione, da sottrarre al patimento dell’indifferenza e dell’inesperienza.

In questa direzione si muoverà la lista “Rinascimento” per Sutri, esprimendo nella propria coralità un’azione mirata alla rinascita culturale, sociale ed economica che porterà Sutri a essere la capitale della Tuscia. Una ripartenza che non costituirà un esercizio di stile e che trarrà linfa vitale dal centro storico, come cuore pulsante della storia, anima della comunità, dall’area archeologica sutrina che godrà di una valorizzazione internazionale, permettendole di competere con altre aree d’incredibile meraviglia ed importanza, come Paestum e Selinunte, e si arricchirà di un grande museo d’ arte, nel palazzo Doebbing, il grande palazzo del Vescovo, che conterrà in sé la forza della storia”.

Una scelta, quella che ha portato Vittorio Sgarbi a candidarsi come primo cittadino di Sutri, “dettata esclusivamente dall’amore per la Bellezza e da un senso di responsabilità verso una ricchezza nota ma inespressa, costretta nei limiti di un’indispensabile gestione, che già negli anni lo ha condotto verso la salvaguardia di altri luoghi meravigliosi d’Italia, il cui nome è legato in maniera indissolubile alla magnificenza dell’arte” – ha spiegato il comitato promotore.

“Qualcuno mi rimprovera di non essere del luogo – ha affermato Sgarbi – Ma ho fatto una scelta che è legata al vivere Sutri come una sposa che vuoi che sia tua perché ne vedi delle particolarità che altre non hanno. E contro di me si fanno affermazioni deboli. Ci sono dei problemi legati ad un luogo che valgono per ogni posto d’Italia. Ad esempio il degrado e la sporcizia. Nessuno ne parla, ma Sutri è disordinata, è sporca, il centro storico è pieno di fili della luce penzolanti, che c’è ovunque la plastica, dappertutto, nei ristoranti, tra le vie. Sedie, vasi di plastica. Occorre un minimo di decoro. Una città bella deve avere il legno, il cotto, deve poter vivere nell’idea della Bellezza. Perché Sutri non rimanga solo un sogno, da oggi comincia un nuovo Rinascimento”.

