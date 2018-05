VENEZIA SI VESTE DI BLU PER LA FESTA DELL’EUROPA 2018

Prende il via il 5 maggio 2018 la grande festa che vede Venezia in primo piano con l’Europa protagonista. Autorità ed esperti parleranno di Europa a tutto tondo, focalizzando in particolar modo l’attenzione sul patrimonio culturale europeo per i cittadini. Come da programma, incontreranno in una serie di manifestazioni lungo tutto il mese di maggio, cittadini che come già negli anni precedenti non faranno mancare la loro partecipazione attiva; cittadini che sempre più chiedono maggiore Europa ed auspicano una nuova Europa, dei cittadini e non dei burocrati.

Il momento di maggiore ufficialità sarà il prossimo 5 maggio, all’antico Caffè Lavena in Piazza San Marco, dove alle ore 17.00 alla presenza del pubblico invitato, l’Ambasciatrice del Consiglio d’Europa, Luisella Pavan-Woolfe, che dirige l’Ufficio con sede a Venezia, darà l’inizio al primo degli incontri del ciclo di “Caffè Europa”. Si parlerà di un tema di particolare priorità “Europa e Lavoro”; dopo i saluti del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, portati dalla Presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano, interverranno il Presidente del CNEL, dott.Tiziano Treu, il Rettore dell’Università di Trento, prof. Paolo Collini, il Presidente CIME, Consiglio Italiano Movimento Europeo, dott. Pier Virgilio Dastoli, il Direttore Ufficio di Informazione di Milano del Parlamento Europeo, dott. Bruno Marasà.

Molti saranno gli appuntamenti, tutti di particolare interesse, organizzati lungo il mese di maggio che vedranno la partecipazione di personalità,; coinvolgeranno luoghi i più diversi della città: l’Università Ca’ Foscari con la sua prestigiosa Aula Magna a Ca’ Dolfin e l’Auditorium Santa Margherita, l’Isola di San Servolo sede della Venice International University, il Conservatorio Benedetto Marcello, lo storico Caffè Florian di Piazza San Marco, l’Auditorium della Città Metropolitana di Venezia ed alcuni Istituti scolastici. Tra i numerosi incontri alcuni sono da considerarsi di particolare attenzione: il 9 maggio, alle 11.00, vi sarà una straordinaria performance collettiva da parte di 2.000 bambini, “We the Kids” condotta dall’artista Marinella Senatore che su progetto della Collezione Peggy Guggenheim e OVS, sostiene i valori della campagna di sensibilizzazione del Comune di Venezia #EnjoyRespectVenezia. Nel pomeriggio poi, alle 16.00, al Caffè del cortile dell’Università Ca’ Foscari, importanti relatori parleranno di “Europa e Donne” per poi dialogare sul tema “Europa e Migrazioni”.Altro appuntamento di nota sarà 1l 16 maggio all’Auditorium Ca’ Foscari dove, in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, si terrà lo spettacolo di teatro, musica e danza “L’Europa della guerra e l’Europa della pace”. Altro importante incontro il 28 maggio, alle ore 17.00, nella Sede del Consiglio d’Europa a Venezia, in Piazza San Marco, dove verrà affrontato il tema della situazione dell’informazione oggi nel contesto italiano ed europeo “Europa e libertà di informazione”; ed ancora il 29 maggio, alle 17.30, al Conservatorio Benedetto Marcello, il concerto “Musiche per l’Europa e gli Europei”.

La Festa dell’Europa a Venezia si concluderà quindi il 31 Maggio 2018, alle ore 17.00, presso lo storico e prestigioso Caffè Florian di Piazza San Marco con l’intervento di Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea su “Dialogo sul futuro dell’Europa”.

A questo importante appuntamento dal titolo “Il Patrimonio culturale europeo per i cittadini”, coorganizzato dal Consiglio d’Europa, sede di Venezia, numerosi sono gli enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno dato la loro collaborazione: il Comune di Venezia, il Parlamento Europeo, la Commissione Europea, la Venice International University, il Movimento Federalista Europeo, il MIUR- Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Particolarmente pregevole l’iniziativa del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro: le sedi del Comune, Ca’ Farsetti e Ca’ Loredan sul Canal Grande e quelle di Mestre, saranno per l’occasione illuminate di Blu. Per informazioni dettagliate sul programma del Consiglio d’Europa: luca.volpato@coe.int Gian. Schiaffino

