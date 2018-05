VITERBO/ Bullicame, dopo la protesta qualcosa si muove

di WANDA CHERUBINI

“Dopo il pellegrinaggio al capezzale del Bullicame, fatto nel mese di marzo, che non ha sortito alcun risultato, sabato 28 aprile, durante la “Supplica pedestre”, qualcosa è accaduto”. Lo comunicano Franco Marinelli, Associazione “Solidarietà Cittadina” e Giovanni Faperdue, già presidente dell’ associazione “Il Bullicame”. Infatti, questa mattina la “callara” del Bullicame era completamente piena e alimentava anche il ruscelletto che scende verso le pozze, che era asciutto dal 25 novembre 2014.

“Qualcuno dal Pozzo San Valentino, che si trova all’interno della proprietà della Gestervit, ha raddoppiato il quantitativo di acqua termale che va verso la “callara”, riempiendola tutta fino allo sfioro- scrivono Marinelli e Faperdue – Questa situazione, che aveva tutti i connotati della messa in scena, permetteva anche la fuoriuscita di un rigagnolo che alimentava le pozze, rendendole meno fredde (ma non balneabili).

Naturalmente in questo modo abbiamo curato il malato con i pannicelli caldi. Infatti, i problemi che devono essere risolti sono sempre due: perforazione del S. Albino e chiusura tombale del S. Valentino. Le decine di persone che hanno attivamente partecipato alla manifestazione al Bullicame, dopo le ore undici si sono trasferite davanti all’Albergo delle Terme Salus Pianeta Benessere per un sit-in. Sui cartelli esposti si potevano leggere frasi del tipo: “Il Bullicame non è tuo”, “Ripara tutto quello che hai rotto”, “E’ ora di chiudere il S. Valentino”.

A questa azione odierna ne seguiranno altre, finché non riusciremo a costringere la Gestervit a fare i lavori. Ma noi riteniamo che sarebbe opportuna e necessaria come il pane, una azione incisiva del Direttore di Miniera prof. Giuseppe Pagano, che metta la parola fine a questo teatrino, dove qualcuno cerca di fare il furbo a spese del popolo viterbese. Perciò chiediamo il suo preciso e deciso intervento per sanare una volta per tutte, la situazione incresciosa e che puzza di marcio sempre di più, che si è venuta a creare.

Ultima notazione importante: non appena si è sparsa la voce che il Bullicame è parzialmente attivo, benchè non si sappia per quanto tempo lo sarà, le persone hanno ricominciato a frequentarlo, a dimostrazione dell’importanza che riveste questa risorsa per Viterbo. E’ urgente e necessaria, dunque, la manutenzione e la pulizia immediata delle vasche, che erano in stato di abbandono da circa quattro anni”.

