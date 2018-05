Campidoglio, Meloni se ne va davvero: Cafarotti nuovo assessore al Commercio

Fuori Adriano Meloni, dentro Carlo Cafarotti. Porte girevoli in Campidoglio con il sindaco Virginia Raggi, nel corso di una conferenza stampa ai Mercati di Traiano, ufficializza l’ultimo appuntamento dell’attuale assessore al Commercio, che nei prossimi giorni lascerà il posto a Carlo Cafarotti. “L’assessore Meloni ci lascerà parzialmente per stare piu vicino alla famiglia e ai suoi interessi – annuncia il sindaco Raggi – con Carlo Cafarotti, che subentrerà al Commercio, da un po’ di tempo lavorano già fianco a fianco. Il lavoro e il commercio devono favorire lo sviluppo della città”. L’ennesimo addio all’interno della giunta petastellata, sul quale però il sindaco mette le mani avanti ed annuncia anzi una collaborazione con l’uscente Meloni: “Stiamo facendo un lavoro di cesello e Cafarotti lo porterà avanti ma Meloni è un valore aggiunto di questa amministrazione e continuerà a lavorare con noi. La squadra non perde un pezzo ma semplicemente si arricchisce”.

“È stato un onore e un privilegio servire Roma e questa amministrazione e ringrazio la sindaca. Abbiamo fatto cose importanti ma c’e’ ancora molto da fare. Faccio gli auguri a Carlo Cafarotti. Il mio ultimo giorno da assessore sarà il 9 maggio e dal 10 Carlo Cafarotti prenderà le redini di Commercio e Lavoro – ha dichiarato l’assessore capitolino. Poi scherzando Meloni ha aggiunto: “Il Turismo no, quello lo voglio io”. Il manager ha confermato così l’intenzione di una collaborazione con la giunta sul Turismo vista la sua lunga esperienza nel settore.

