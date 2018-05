DIETRO I FATTI/ Se il Colle gioca il jolly. Idea Paino

Lo dice l’autorevole Affari Italiani, registrato il fallimento di ogni tentativo Mattarella darà l’incarico per formare governo ad Alessandro Pajno, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Pajno chi? Valida o meno che sia l’ipotesi val la pena di approfondire. IL governo del presidente, in fin dei conti, è una opzione considerata da sempre. Ma si pensava a uno dei soliti noti. Invece… Nato nel 1948 a Palermo, Pajno è stato procuratore, avvocato e consigliere di Stato. Inoltre, ha ricoperto altri incarichi prestigiosi. La sua figura viene associata spesso a quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’ex Procuratore di Stato, durante il secondo governo di Romano Prodi, fu Sottosegretario all’Interno. In politica ha avuto vari incarichi: è stato capo di gabinetto dei ministri Mattarella (Pubblica Istruzione), Iervolino (Pubblica istruzione) e Ciampi (Bilancio e Tesoro), e consigliere giuridico di Mattarella quando era ministro dei rapporti con il Parlamento. È stato poi segretario generale della presidenza del Consiglio dei ministri durante il governo Prodi I, segretario generale del Consiglio di Stato e commissario straordinario governativo per il completamento del federalismo amministrativo. Insomma non è l’ultimo arrivato ed è uomo di fiducia del presidente in senso stretto. Pare che piaccia anche ai grillini. Basterà?

Al

Ti potrebbero interessare anche: