FILO DI NOTA/ Già finito l’idilio Pd-M5S alla Pisana?

La brusca frenata del grillino Barillari, Zingaretti non si sta comportando bene

Ma il dialogo alla Pisana tra Zingaretti e i grillini funziona o no? Non si capisce, e siamo proprio messi male se dobbiamo affidarci alle interpretazioni del Barillari (inteso come Davide, consigliere M5S) pensiero per trarne delle indicazioni. Quel che è certo che il clima di ottimismo iniziale si è raffreddato. Pareva facile, un piccolo mercanteggio di presidenze di commissioni ed era fatta. Ma a chi tocca la più importante, quella della Sanità? Sembrava ritagliata addosso a Barillari, e i grillini già si preparavano a “normalizzare” la sanità del Lazio. Ma ci hanno già ripensato gli Zingarettiani, terrorizzati all’idea di perdere il controllo della situazione. Meglio un usato sicuro del centro destra. Cangemi? Perché no. E su questo si consuma il raffreddamento. Barillari solo qualche settimana fa ai microfoni di “ Ho scelto Cusano” aveva detto che Zingaretti era cambiato, che con luii si poteva ragionare, che una collaborazione era possibile. L’altro giorno, dalla stessa radio l’inversione a “u”. Prime crepe nel rapporto tra M5S e Centrosinistra in Regione Lazio, già finita la luna di miele M5S-PD? : “Sulla sanità non siamo partiti bene. La mozione di sfiducia è pronta nel cassetto. Per noi il Pd ormai è un incubo. Quello che succede a livello nazionale ha ripercussioni anche a livello regionale” dice Barillari. E ancora: ci aspettavamo dei segnali di rafforzamento del servizio pubblico di Pronto soccorso. Noi abbiamo l’Ares 118 che gestisce le ambulanze che dovrebbe svolgere il ruolo di centrale operativa coordinando l’invio delle ambulanze negli ospedali pubblici. In realtà, quando non c’è l’Ares, il 118 chiama direttamente un’ambulanza privata che porta il malato in una struttura privata. Qui andiamo su una linea che politicamente non è accettabile”. Pensiero confuso ma disagio manifesto. “Quello sulla sanità è un test per la tenuta dell’accordo tra M5S e Centrosinistra in Consiglio regionale – dichiara Barillari-. Abbiamo il tema delle liste d’attesa su cui ci aspettiamo delle risposte immediate; il tema delle ambulanze private e il tema delle cliniche private. Vediamo se Zingaretti avrà il coraggio di aprire questo vaso di pandora e dimostrare di essere a favore del servizio pubblico, oppure sta ancora cercando di privatizzare i servizi”.Le cose non vanno nella direzione desiderata. E adesso cosa succede?

