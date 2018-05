Mattarella tra l’incudine e il martello

Mattarella tra l’incudine e il martello. Comunque si muoverà nei prossimi giorni rischierà grosso e farà rischiare grosso al paese. La situazione, complessa in partenza, si va facendo esplosiva, e senza un atto di coraggio peggiorerà ancora. Il presidente affiderà l’incarico ad un esterno per accompagnare il paese verso nuove elezioni? Un salto nel buio. Offrirà a Salvini la possibilità di provare l’ebbrezza di fare il presidente incaricato? Gli consentirà di tentare di dare corpo ad un governo di minoranza con qualche appoggio esterno individuale? Al punto in cui siamo il rischio è necessario, il paese non può galleggiare sulla crisi. Sta a galla benissimo, per carità, ma nuotare per raggiungere la spiaggia è ancora quasi proibitivo. Grillini e Pd si chiamano fuori, in apparenza, per motivi diversi. La loro occasione l’hanno avuta e l’opinione pubblica non sembra tenera di fronte ai loro maneggi. Se ora toccasse ad un governo del presidente nessuno potrebbe protestare, anche se non è detto che le cose andrebbero meglio per tutti, in primis per il paese. Che appare disorientato, confuso e irritato. Fra un mese ci sono delle amministrative, aspettiamoci dei voti di rabbia e di protesta o delle clamorose astensioni. Qualcuno è rimasto deluso dal fatto che la direzione del Pd si è conclusa senza spargimenti di sangue, si era parlato addirittura di un’altra scissione. Scherzavano. la resa dei conti è rinviata.

Ti potrebbero interessare anche: