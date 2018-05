MILANO DROGA/ TRA CLIENTI MODELLE,EX CONCORRENTI GF E LOCALI MOVIDA

C’è il traffico di armi e droga dal campo nomadi di via Negrotto e i fiumi di polvere bianca destinati ai locali della movida, i pregiudicati appartenenti a famiglie importanti della ‘ndrangheta al Nord e personaggi dello spettacolo come ex concorrenti del Grande Fratello, modelle, ristoratori del centro di Milano, nell’inchiesta «The Hole» della procura di Milano. Mondi lontanissimi che annullano le distanze per una dose di droga. Cocaina, marijuana e hashish proveniente dall’Olanda, dal Marocco e dalla Spagna e venduta a Milano e nell’hinterland indistintamente ai tossici all’ultimo stadio e ai vip che si permettevano il lusso del delivery della dose. Tra questi ultimi c’è un partecipante alla prima edizione del Grande Fratello, un conduttore che ha preso parte all’edizione per i vip e che è tuttora opinionista, manager di modelle e indossatrici che calcano le passerelle di importanti case di moda anche se poco note al grande pubblico. I clienti normali per ottenere la dose dovevano passare attraverso un varco nella cancellata di cinta di un condominio in via Turati 40, a Bollate, e raggiungere la casa del 41enne Michele Antonino, di sua madre Eleonora Franzoso (68 anni), e della loro vicina Rosanna Pitino (58). Gli altri, i famosi, ricevevano la consegna a casa grazie alle batterie di pusher di Giuseppe e Alberto D’Aiello, trafficanti di 30 e 35 anni originari di Maddaloni (Caserta). Si legge chiaramente nell’ordinanza firmata dal gip Maria Vicidomini: «Alberto D’Aiello aveva una sua rete di spaccio e gestiva una ‘batterià che agiva principalmente nel centro di Milano. L’attività di spaccio iniziava nel pomeriggio, intorno alle 17.30/18.00, e terminava in tarda serata. Solo nel fine settimana l’attività si protraeva sino alle ore tre/quattro di notte». L’inchiesta coordinata dal pm Luigi Luzi ha portato a un’ordinanza di custodia cautelare per 23 persone (16 in carcere, 6 agli arresti domiciliari ed 1 all’obbligo di presentazione) accusate a vario titolo di cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione e porto illegale di armi. Le misure sono state eseguite nelle province di Milano, Como, Monza e Brianza, Novara, Reggio Emilia, Savona, Torino e Varese. Durante l’indagine del Comando provinciale di Milano sono stati sequestrati oltre 300 chili di droga. Tra i soggetti dell’ inchiesta c’è anche Alan Spada, di 34 anni, finito nel carcere di Busto Arsizio nel 2014 per un’indagine contro una banda di nomadi che assaltava le colonnine dei benzinai. Nonostante fosse in cella riusciva a gestire gli affari dello spaccio e della vendita di armi del campo nomadi di via Negrotto attraverso lettere e colloqui con la madre Teresa Sainovich

