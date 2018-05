Rifiuti, il Codacons lancia l’allarme: “Arrivano caldo e rischio epidemie”

Non solo un’emergenza dal punto di vista del decoro, ma anche da quello igienico-sanitario. A far scattare l’allerta rifiuti è il Codacons, che denuncia, attraverso una nota, lo stato della raccolta rifiuti della Capitale. Una situazione non più tollerabile anche in vista dell’arrivo dell’estate, che provoca miasmi ed aumenta il rischio di contrarre malattie dei cittadini: “In tutta la città, dal centro alle periferie, le strade sono invase da sacchi della spazzatura che si accumulano giorno dopo giorno e non vengono rimossi dall’Ama – spiega il presidente Carlo Rienzi – Una situazione che genera un rischio igienico e sanitario, perché l’immondizia marcisce per giorni al sole attirando topi, insetti e volatili, e alimentando il rischio di malattie presso i cittadini. Per tale motivo – conclude la nota – se non saranno adottati immediatamente provvedimenti per rimuovere l’immondizia dalle strade, incrementando i turni di lavoro del personale Ama e vigilando sul corretto operato dell’azienda, saremo costretti a denunciare il sindaco Raggi e la stessa Ama per i rischi sanitari corsi dai residenti in relazione al pericolo di epidemie”.

Ti potrebbero interessare anche: