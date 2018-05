Studentessa down si laurea con 110 e lode a Napoli

Si è laureata a marzo in scienze politiche con 110 e lode: la vicenda di Giulia Sauro, 33enne napoletana affetta da sindrome di down, finisce sotto i riflettori della cronaca dopo gli incontri che la neolaureata ha avuto nei giorni scorsi con il sindaco Luigi de Magistris e oggi con il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il governatore la definisce “un esempio di intelligenza, forza di volontà e coraggio”, mentre il sindaco sottolinea che quello di Giulia è “il terzo caso in Italia di persona down ad ottenere il titolo accademico”.

Giulia ha conseguito il titolo all’Università Orientale di Napoli, con una tesi sulla Rivoluzione Francese, relatore lo storico Luigi Mascilli Migliorini. A sostenerla nel suo percorso è stato lo Sportello orientamento disabili dell’Orientale: attraverso il progetto “Tutorato alla pari” ha ottenuto tra l’altro una borsa di studio.

