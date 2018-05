VATICANO/ CAUSE NULLITÀ NOZZE, NUOVE VIE STUDI PER ADDETTI

La riforma voluta da papa Francesco per abbreviare, semplificare e rendere persino gratuite le cause di nullità matrimoniale rende necessaria una migliore formazione per gli addetti ai vari livelli, dai presidenti dei Tribunali ecclesiastici, agli avvocati, fino a parroci e loro collaboratori pastorali. Per questo il Vaticano riforma ora gli studi di Diritto Canonico alla luce delle nuove norme. A tale scopo la Congregazione per l’educazione cattolica ha pubblicato oggi l’Istruzione «Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale». Il testo, ha spiegato l’arcivescovo Vincenzo Zani, segretario del dicastero, «vuole promuovere una preparazione differenziata, soprattutto accademica, delle diverse figure chiamate ad operare nei Tribunali ecclesiastici, oppure che sono coinvolte nella consulenza matrimoniale e familiare per la quale si richiede anche una preparazione adeguata in Diritto Canonico». Mentre la via ordinaria per la formazione dei canonisti rimane il ciclo della licenza in Diritto Canonico, ha detto ancora mons. Zani, «l’Istruzione vuole che le Istituzioni di Diritto Canonico offrano anche un Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale, soprattutto per quelli che hanno ottenuto, per una giusta causa dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, la dispensa del grado accademico». Anche per gli altri operatori nel Tribunale ecclesiastico, per i quali la legge non prevede un grado accademico, è offerto un percorso universitario, «e si prevede una adeguata preparazione minima per i consulenti nella pastorale matrimoniale e familiare». Inoltre, «la nuova normativa sottolinea i requisiti necessari che assicurano la qualità delle Istituzioni già esistenti oppure quelli che saranno eretti o approvati in futuro». Fra le novità c’è poi la possibilità di creare «Dipartimenti di Diritto Canonico» nelle Facoltà di Teologia, di istituire «Cattedre» di Diritto Canonico nelle Facoltà di Giurisprudenza nelle Università Cattoliche e la promozione degli studi di Diritto Canonico nei primo ciclo in una Facoltà di Teologia. «In questa linea l’Istruzione vuole sostenere e approfondire la cultura giuridica nella Chiesa», sottolinea mons. Zani. Le Istituzioni accademiche dovranno adeguarsi alla nuova normativa fin dall’inizio dell’anno accademico 2019-2020. «Il Papa ci ha detto: ‘tenere alti i livelli degli studi ecclesiasticì», ha riferito Zani, e per questo la scelta, anziché moltiplicare le sedi universitarie, è stata di chiedere a quelle esistenti di creare i nuovi percorsi di studio, non necessariamente finalizzati al titolo accademico ma con i relativi diplomi o le semplici cattedre. Il punto di partenza sono le «tre tipologie di persone» da formare per attuare appieno la riforma delle nullità matrimoniali: un primo livello «di base», di pastorale diretta nelle parrocchie, quindi aggiornare i sacerdoti e i loro collaboratori più diretto contatto con le famiglie; un secondo livello, di figure intermedie a livello diocesano, per operatori dei centri di pastorale familiare e per le situazioni difficili; un terzo livello, il più specifico, riguardante i presidenti dei Tribunali ecclesiastici e gli avvocati.

