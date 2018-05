Il crescente business delle slot machine in Italia

L’Italia è un paese all’avanguardia in molte tendenze, soprattutto dal punto di vista del glamour e dei divertimenti. Il paese dello spritz e degli aperitivi è oggi al centro di un’altra espansione importante, quella dei giochi d’azzardo online, una moda che ha preso piede ormai da anni ma che sembra non volersi fermare. Da sempre amanti delle varie attrazioni ludiche che si possono trovare nei casinò, gli italiani sono stati sempre uno dei popoli più attivi in Europa da quando sono stati introdotti siti ed app legali sui quali è possibile effettuare puntate. Con la Lombardia come regione traino, l’Italia è sicuramente una delle nazioni nelle quali l’avvento delle app per giocare in tempo reale ha fatto più breccia. Lazio e Campania sono le due regioni che seguono in questa speciale classifica. Mentre a livello europeo, secondo l’Economist, è la Finlandia il paese nel quale gli utenti puntano di più su questi giochi, seguito dall’Italia al secondo posto.

I dati forniti da una recente ricerca del Politecnico di Milano sono chiari: in Italia nel 2017 si è speso di più per giocare sul web che per cinema, calcio o teatro. Un dato eloquente e sicuramente impattante, che rispecchia la crescente tendenza degli italiani a giocare online. In totale, sempre secondo questa ricerca, sono stati ben 1,38 miliardi di euro quelli che gli italiani hanno perso nel gioco d’azzardo su Internet, nettamente al di sopra delle altre attività sopra citate. In dettaglio, in Italia sono proprio le slot machine la principale modalità di gioco secondo le statistiche più recenti. Il che significa che gli italiani preferiscono puntare sulla pura sorte piuttosto che sui giochi dove è richiesta maggiore abilità e strategia, come ad esempio il poker alla texana Hold’Em o il Blackjack.

In questo panorama, poter giocare alle slot machine gratis senza scaricare e senza registrazione è sicuramente una grande attrazione per tutti coloro che amano questo gioco così attraente. In molti casinò, e soprattutto sugli smartphone o sui tablet, molte persone si divertono a far scorrere file di numeri o oggetti aspettando che arrivi la miglior combinazione possibile. Nel Belpaese, questa passione è superiore persino a quella per le scommesse sportive, un altro degli hobby più ricorrenti soprattutto tra coloro che amano sport come il calcio, il tennis e la Formula 1, dove i cambi sono repentini e le giocate possono cambiare di valore da un momento all’altro.

I segreti dell’aumento degli appassionati di slot machine sono sia le ottime condizioni di inizio che propongono gli operatori di queste piattaforme di gioco, sia il miglioramento delle tecnologie di gioco, nonché la varietà di vari tipi di slot. Tra disegni accattivanti e diverse maniere di ottenere i vari jackpot a disposizione, dopo il boom del 2016, il 2018 sembra essere stato l’anno della consacrazione delle slot, come dimostra anche la concessione da parte dell’AAMS (l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) di 120 nuove licenze di gioco online. Un numero molto indicativo di un fenomeno in espansione.

Ti potrebbero interessare anche: