Twitter agli utenti, ‘cambiate password’

Twitter invita i suoi 330 milioni di utenti a considerare di cambiare la propria password. Una richiesta che prende le mosse dal fatto che la password viene mostrata per intero nei sistemi interni dove tutte le parole chiave vengono conservate. “Non ci sono indicazioni” che le password siano state rubate, afferma Twitter. “Il problema – rassicura – è stato risolto”.

Ma dopo aver lanciato l’appello ai suoi utenti Twitter è calato in Borsa nelle contrattazioni after hours, dove è arrivato a perdere oltre l’1,00% .

Ti potrebbero interessare anche: