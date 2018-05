CHIEVO PUNTI D’ORO SALVEZZA, CROTONE NEI GUAI

Chievo batte un colpo ed è importante nella lotta salvezza anche se non cancella lo schiaffo al ds Pacione preso ieri a fine allenamento da un ultras gialloblu. Il Chievo supera il Crotone al Bentegodi, lo appaia in classifica e torna a sperare con fiducia nella salvezza. La cura D’Anna funziona e permette ai gialloblu di battere un Crotone in salute come le ultime gare di campionato annunciavano. Ma i calabresi a Verona sono andati presto sotto e hanno palesato evidenti difficoltà quando sono stati chiamati a fare la partita, cercando di far uscire dalla propria zona difensiva il Chievo. I veneti forti del vantaggio firmato Birsa, issano una barriera difensiva davanti a Sorrentino arretrando spesso Radovanovic sulla linea dei centrali, mentre il Crotone non riesce a sfondare sugli esterni. Il Crotone cosi vive sui momenti e la miccia potrebbe essere il palo colpito da Simy ad inizio ripresa. A quel punto il Crotone si sveglia, la circolazione palla è più fluida, Sorrentino dice no a Capuano, Zenga prova a ridisegnare la sua squadra con un ambizioso 4-2-4 ma è una scelta tattica che non paga perché il Chievo ne trae beneficio come dimostra il palo di Radovanovic con una bella fiondata dalla distanza. Zenga torna al 4-3-3 ma è la giocata del singolo a sparigliare le carte. Il destro di Stepinski in girata in mezzo ai difensori rossoblu è una vera perla e chiude un match che nel recupero il tocco sotto porta del neo entrato Tumminello prova a riaprire. Ma il tempo è scaduto. Il Chievo fa festa, il Crotone si inguaia e non poco. Ora tutti a guardare il calendario. Apparentemente in salita per i calabresi, Lazio allo Scida e chiusura a Napoli, più semplice per il Chievo, Bologna in trasferta e Benevento al Bentegodi. Ma la lotta salvezza è ancora davvero lunga e incerta.

