Di Maio, ok premier terzo con Lega ma via Berlusconi

Tanto attesa, arriva l’ultima mossa di Di Maio nella trattativa sul governo. iN tv rilancia la proposta a Salvini: sì a un esecutivo politico Lega-5Stelle guidato da un premier terzo, ma senza Berlusconi.

Di Maio annuncia il passo indietro dalla richiesta di Palazzo Chigi e propone un accordo sul programma (reddito di cittadinanza, via la legge Fornero, legge anticorruzione) per evitare il ricorso a ‘algidi tecnici’.

Il M5s voterà contro ogni altro tipo di governo: ‘di tregua’ o ‘del presidente’. Se la Lega dirà no, ‘non resta che il voto’. E, per scongiurare l’esercizio provvisorio, i grillini sono pronti a votare una ‘manovrina’ pre-elettorale per decreto che eviti l’aumento dell’Iva.

Se ‘i cittadini fossero ignorati’, Di Maio avverte che ‘è a rischio la democrazia rappresentativa’ e se il M5s finirà escluso tornerebbe l’idea del referendum anti-euro evocato da Grillo.

Fonti della Lega esprimono apprezzamento per le parole dette da Luigi Di Maio e ribadiscono l’indisponibilità verso qualsiasi governo del presidente.

Ti potrebbero interessare anche: