Fiamme nella notte nella casa di cura Villa Betania: nella struttura c’erano 70 persone

Fiamme nella notte in una clinica a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, dopo la mezzanotte si è sviluppato un incendio nella casa di cura Villa Betania di via Pio IV all’Aurelio che ha interessato alcune sale operatorie e un locale tecnico. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma. Secondo quanto si è appreso dai pompieri, nella struttura c’erano circa settanta persone. Non risultano al momento feriti o intossicati

Ti potrebbero interessare anche: