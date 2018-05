Juventus Bologna 3-1, bianconeri a +7 sul Napoli



La Juventus batte in rimonta per 3-1 il Bologna nell’anticipo della 36ma giornata. Grazie a questo successo, i bianconeri salgono a 91 punti, 7 in più del Napoli che gioca domani contro il Torino, poi mancheranno due turni alla fine del campionato. Partita dai due volti allo ‘Stadium’, con gli emiliani protagonisti di un’eccellente primo tempo e ‘premiati’ dal rigore di Verdi alla mezzora (dopo consulto del Var), dopo un disimpegno sbagliato di Rugani. Nella ripresa entra però in campo un’altra squadra e soprattutto un super-giocatore: Douglas Costa (per Matuidi), che cambia lo spartito. Prima serve Cuadrado che, strattonato, (potrebbe essere rigore ma Irrati dice no) non concretizza, poi offre a Khedira il gol del vantaggio. Nel mezzo c’era stato l’autogol di De Maio nel tentativo di anticipare Khedira. Chiude i conti al 69′ Dybala, servito ancora dal brasiliano che mette dentro un pallone arretrato sul quale l’argentino brucia tutti e mette in rete.

