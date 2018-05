PD NEL CAOS, ZINGARETTI E SALA AL LAVORO PER DOPO-RENZI

Nicola Zingaretti invoca «un nuovo cantiere» per un centrosinistra largo. Beppe Sala propone il modello Milano e dieci ‘saggì per avviare l’era post-Renzi nel Pd. Sono gli amministratori i primi a fare le loro mosse, in un partito con i nervi a fior di pelle per una resa dei conti solo rinviata. Si cammina sull’orlo di una nuova scissione, il Pd è spaccato in due sulla faglia «renziani-non renziani». Ma si attende di capire se ci sarà un governo o si tornerà al voto subito: potrebbe servire una nuova tregua «elettorale» per evitare il disastro nelle urne e dunque non è affatto detto, osservano i renziani, che si faccia il congresso quest’anno. Il nome più invocato tra i Dem, soprattutto nell’ipotesi di urne anticipate, è quello di Paolo Gentiloni. Il premier resta in cima ai sondaggi per gradimento tra i leader politici. In casa Dem circola una rilevazione secondo cui tra il voto a luglio e la conferma di Gentiloni per il tempo necessario a fare una legge elettorale, il 51% degli intervistati sceglierebbe Gentiloni. È questa una delle ragioni per cui il nome del premier è evocato sia dai renziani che dai governisti come il «jolly» da giocare in caso di accelerazione del voto, magari nella doppia veste di segretario e candidato premier. Gentiloni finché starà a Palazzo Chigi, assicurano i parlamentari a lui vicini, terrà gli occhi sul suo lavoro. Ma è alta l’attesa per le risposte che darà domani, rompendo un lungo silenzio, alle domande sul Pd nel salotto tv di Fabio Fazio. I governisti sperano che espliciti un sostegno a Maurizio Martina. I renziani si augurano che l’intervista, che cade a una settimana da quella di Matteo Renzi, offra margini per ricucire un rapporto con l’ex segretario dopo la rottura del 5 marzo. «C’è Renzi da una parte e tutti gli altri dall’altra», sostiene, tranchant, Beppe Sala. Il sindaco, che indica il modello del centrosinistra milanese per «una proposta diversa da quella che ci ha portato al 18%», lancia l’idea che dieci «personalità» prendano in mano il partito per portarlo in un’era post-Renzi. Ma mentre Sala non ha la tessera e assicura di non voler correre alle primarie, vengono passate al microscopio le parole di Zingaretti, che in un evento a Roma promuove «l’alleanza del fare» che ha vinto nel Lazio. Il governatore, che come Sala avrebbe voluto tentare il dialogo con il M5s, è il nome della minoranza Pd per il congresso. E se per ora non rompe gli indugi, sembra scaldare i motori: critica un modello di «pura gestione di potere» in cui «l’io prevale sul noi». Ma soprattutto un’alleanza larga, con dentro associazioni, partiti di centrosinistra e civismo, per vincere a livello nazionale. Renzi attende gli sviluppi sul governo per giocare la sua partita. Ma ora, a meno che non decida di ricandidarsi, non ha un suo candidato per il congresso. Perciò sembra puntare a far eleggere nell’assemblea nazionale un nome come Delrio, Guerini o Rosato. Il passaggio sarà importante soprattutto in caso di voto, perché al segretario spetterà fare le liste. Perciò i «governisti» annunciano battaglia: Martina resta candidato. Lunedì mattina il reggente vedrà al Nazareno Marcucci, Graziano Delrio, Matteo Orfini e Lorenzo Guerini, per concordare la linea da portare al Quirinale. A Mattarella i Dem daranno la disponibilità a valutare un governo di tregua, non politico, con un candidato terzo. Se non ci stessero tutti, se si tirasse fuori il M5s, i Dem valuterebbero. Evitare il voto resta il desiderio di quasi tutto il Pd.

