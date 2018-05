Rifiuti attorno ai campi rom: nessuno li vuole raccogliere

Nessuno vuole raccogliere la spazzatura dei rom. L’appalto dell’Ama per assegnare il servizio all’esterno è stato un fiasco. Offerte presentate: zero. E dire che in ballo c’era una commessa pubblica da 731 mila euro per occuparsi del servizio nei prossimi 24 mesi. La gara, però, è andata deserta, non si è presentata neanche una ditta per raccogliere quasi 700 tonnellate al mese di pattume nei 12 principali campi nomadi della città.

