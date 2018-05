SCHEDA/ LE ULTIME CONSULTAZIONI DOPO 63 GIORNI DI STALLO

Il terzo round di consultazioni in programma per lunedì al Quirinale, dopo 63 giorni di stallo, dà il via ad una settimana importante e definitiva per la formazione (o meno) del governo, ma segna anche il primo step dei lavori d’Aula e delle commissioni speciali in questa legislatura, con il Def e l’esame di un decreto. Ecco, in sintesi, a quasi due mesi dalle elezioni politiche, lo «scadenziario» dell’attività politica. LE CONSULTAZIONI. In una sola giornata il presidente della Repubblica rivedrà per le terza volta al Quirinale i rappresentanti dei gruppi parlamentari. Si comincia al mattino con il Movimento Cinque Stelle e si finisce, nel tardo pomeriggio, con i presidenti delle Camere. Il centrodestra, cui è riservato il secondo appuntamento della mattinata si presenterà unito da Mattarella. A meno di un incarico ad una forza politica che dimostri di poter contare su una maggioranza parlamentare ( e al momento non sembra esserci) le ipotesi in campo sono ancora tante. Al netto di accordi precisi tra centrodestra e 5 stelle, si potrebbe andare verso un Governo del presidente o di ‘treguà o verso un Esecutivo di scopo. Tra le opzioni in campo anche un governo di minoranza o un governo ‘di responsabilità nazionalè. L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA. L’Aula della Camera è convocata per lunedì per la prima attività legislativa di questa legislatura: l’esame del decreto legge che proroga il mandato dei componenti dell’Autorità per l’Energia. Nella commissione speciale, al cui esame ci sono già diversi atti del governo, la prossima settimana partono invece le audizioni sul Documento di economia e finanza. LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE. Il 10 giugno si vota in diversi comuni. In Sicilia si eleggono, tra l’altro, i sindaci di Catania e Messina. I ballottaggi si svolgeranno il 24 giugno.

