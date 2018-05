TIM: CALENDA E CDP, CONTRO PREDATORI BISOGNA DIFENDERSI

Dopo la battaglia arriva per Tim il momento di riportare la barra al centro mentre intorno tutte le tessere del complicato puzzle sembrano andare a posto: festeggia la Borsa, il Governo vede più vicina la fusione con Open Fiber e i francesi in fondo possono immaginare di lasciare la rete per concentrarsi sul loro obiettivo iniziale, la nascita del colosso europeo dei contenuti media. Non per niente è stato il frutto del lavoro, come sempre in queste operazioni complesse, di uno stuolo di advisor che si sono confrontati e scontrati. In campo banche d’affari come Credit Suisse, Goldman Sachs, Equita, studi legali come Cleary Gottlieb, con Giuseppe Scassellati e lo studio Chiomenti, Andrea Zoppini e Francesco Gatti, Sergio Erede, Franco Gianni e Alessandro Triscornia, e tra i consulenti Roberto Sambuco e immancabile dopo Impregilo e Rcs, Massimo Ferrari (entrato ora in cda). Non sfuma invece la polemica intorno all’intervento (determinante) di Cdp che divide la comunità finanziaria tra interventisti e non. La Cassa, con il suo 5% (4,9% per l’esattezza) è stata determinante per la vittoria della lista presentata da Elliott ma l’investimento, di natura finanziaria ribadiscono fonti vicine al ministero, non è ad oggi destinato a crescere, in considerazione sia dell’impegno finanziario che dei vincoli imposti da Bruxelles. «Evitiamo le ingenuità» è il caustico commento del ministro Carlo Calenda. «Il Governo interviene a difesa dell’interesse nazionale con buona pace del mercato perfetto che viene dopo, ma molto dopo» commenta il ministro. E aggiunge, parlando di investimenti transfrontalieri che «nel 99% dei casi interesse nazionale è attrarre più investitori esteri. Ci sono rari casi in cui questi investimenti diventano predatori. E occorre reagire». Abbiamo ancora nelle orecchie l’eco della vicenda Fincantieri-Stx e forse per questo quando il fondo Elliott nella sua ‘chiamata alle armì parlava di ‘strapotere francesè è apparso normale che trovasse in Cdp un alleato. «Di certo si è mosso un pezzo di capitalismo italiano con appoggio del governo e usando come strumento un fondo speculativo straniero» osserva Fabrizio Solari, segretario generale della Slc Cgil: «il governo voleva salvaguardare la rete e la finanza punta a ricreare dividendi. Obiettivi molto diversi. Proprio per questo non mi fido del fatto che abbiamo svoltato». Cgil con Cisl e Uil hanno chiesto di incontrare i capigruppo in parlamento «per spiegare la gravità della scelta (della separazione della rete,ndr) e le conseguenze occupazionali» e un’audizione è attesa nelle prossime due settimane. Più ottimista Vito Vitale della Fistel Cisl: «Speriamo che il nuovo assetto di Tim possa davvero aprire una fase di stabilità aziendale in modo da dare garanzie all’occupazione e poter avviare un confronto con il sindacato». «La qualità del management italiano entrato nel Cda, è certamente un fatto significativo che unito alla presenza importante nel capitale sociale della Cassa depositi e prestiti offre ora certamente maggiori garanzie al sistema paese ed al percorso della digitalizzazione» aggiunge. Lunedì la prima riunione, a Roma, del nuovo Cda per distribuire le deleghe. Fulvio Conti come presidente sarà una figura indipendente per rappresentare un gruppo che vuole essere a tutti gli effetti un modello anglosassone di public company. Si tratta di un segnale al governo per far capire che il golden power, applicato alla Tim di Vivendi, è oggi superato. Non ci sarà un vicepresidente e le deleghe fino a oggi assegnate al vicepresidente Franco Bernabè, ossia quelle che richiedono il nulla osta sulla sicurezza, saranno attribuite a un componente italiano (si guarda a Sabelli). Genish sarà riconfermato ma, tra i rumors e le ambigue dichiarazioni dei francesi, resta l’ipotesi di un disegno nel medio termine che porta alla sua sostituzione e Luigi Gubitosi, oggi commissario Alitalia, sarebbe il candidato ideale. Occhi puntati anche su Alfredo Altavilla, guidare Tim non potrebbe certo essere considerato un ‘ripiegò nel caso non dovesse entrare nella rosa dei successori di Sergio Marchionne.

