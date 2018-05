Verdini-Angelucci a caccia di frequenze televisive

Verdini in lizza per le frequenze di Italia 7, l’asta è andata deserta, ma le manovre per il futuro di Italia 7 continuano. C’è da capire perchè, e il link con il nuovo ruolo dell’ex consigliere preferito di Berlusconi è immediato: Denis Verdini lavora con e per il grande amico Tonino Angelucci, parlamentare Fi ma soprattutto imprenditore impegnato in diversi fronti, sanità, edilizia ed editoria. La Tosinvest, la finanziaria della famiglia Angelucci, attiva nell’editoria non solo coi quotidiani Libero e Il Tempo, ma anche con i Corrieri di Umbria, Siena, Arezzo e Viterbo pare sia interessata alle frequenze di Italia 7, il cui segnale oltre alla Toscana raggiunge l’Umbria e le province di Viterbo nel Lazio e della Spezia in Liguria. La gestione del ramo editoriale di Tosinvest è stata affidata da qualche mese proprio a Denis Verdini, già editore del Giornale della Toscana e di Metropol. Pare, che Verdini abbia convinto Angelucci ad aprire un nuovo quotidiano a Firenze.

