VENEZIA: BANDIERA BLU PER IL DECIMO ANNO CONSECUTIVO AL LIDO

VENEZIA: BANDIERA BLU PER IL DECIMO ANNO CONSECUTIVO AL LIDO = Venezia 7 mag. (Adnkronos) – «L’assegnazione del premio è motivo d’orgoglio. È un riconoscimento dell’impegno che stiamo portando avanti nel rispetto, da una parte dell’ambiente e, dall’altro, del lavoro degli imprenditori delle nostre spiagge, volto a fornire servizi sempre migliori. E inoltre un segnale importante che pure tutte le spiagge limitrofe abbiano ricevuto anche quest’anno la Bandiera blu». Queste le parole che l’assessore comunale all’ambiente Massimiliano De Martin ha dichiarato per festeggiare il decimo anno consecutivo in cui sia stata consegnata al Comune di Venezia, nella sede del Cnr a Roma, la «Bandiera blu». Oltre al Lido, a ricevere l’ambito riconoscimento destinato alle località balneari d’eccellenza, assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education), sono state le spiagge di Chioggia, Jesolo, Cavallino, Eraclea, Caorle, Rosolina e San Michele al Tagliamento. I motivi che hanno portato al premio sono stati la qualità delle acque e dei servizi balneari del Lido, l’attenta gestione differenziata dei rifiuti, il turismo sostenibile, la valorizzazione delle aree naturalistiche come le oasi di S. Nicolò, Alberoni e Cà Roman, la cura del verde e del decoro urbano e le attività di informazione ambientale. (Tbo/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 07-MAG-18 18:03 NNNN

