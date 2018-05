Elezioni balneari? L’ennesimo sgarbo agli italiani

Dopo aver provato un paio di discutibili soluzioni ed aver buttato al vento due mesi la crisi politica è arrivata ad una svolta cruciale. Il presidente Mattarella sembra un maestro di scuola elementare di fronte ad una scolaresca di asini, tratta tutti come dei bambini capricciosi. Ora la ricreazione è finita, dice ai discoli Di Maio e Salvini, o si va al voto o si fa come dico io. Serve in fretta un governo politico che traghetti il paese verso una situazione più stabile. Non sappiamo come andrà a finire, ma è sconcertante che si sia arrivati alla ipotesi estrema del voto balneare. Non entriamo in questo c ontesto in una valutazione tecnico-giuridico, e nemmeno in una valutazione di ordine politico. Allarghiamo le braccia e basta, richiamandoci ad un elemento che nella nuova classe politica italiana evidentemente manca. Il buon senso. Una classe dirigente che ha voluto, cercato una legge elettorale che si sarebbe trasformata in un colossale boomerang non ha saputo porre rimedio in queste settimane ad una situazione in rapido deterioramento ed è pronta ad accettare tutto e il contrario di tutto pur di finire ad una incollatura avanti agli altri. Sono tutti convinti che elezioni subito (non era mai successo di andare al voto due volte nello stesso anno) possano determinare un quadro politico diverso. E se si sbagliassero? Chi ci salverebbe dalla rovina. D’altronde questa gente l’abbiamo scelta e la paghiamo noi contribuenti. Ma gli italiani sembrano sacrificabili di fronte ad altri interessi. Il potere vale il rischio di una elezione balneare, in luglio. Una scommessa praticamente suicida, un oltraggio al buon senso. D’estate la gente va al mare, va in vacanza. Comincia comunque a distrarsi. Se anche il grosso delle aziende chiude ad agosto nel mese di luglio una fetta di italiani sceglie di andare in ferie (o è costretta dalle aziende a farlo) . Siamo già profondamente segnati dal fenomeno dell’astensionismo, siamo veramente certi che gli elettori rinunceranno ad una domenica al mare per affrontare un voto di cui non capiscono il senso? Sarebbe l’ennesimo sgarbo agli italiani, trattati come degli imbecilli. Sono veramente con vinti Di Maio e Salvini che anche i propri fedeli elettori li seguiranno fino in fondo? E’ una classe politica pericolosa, quella che sta provando a governare. C’è da aver paura.

