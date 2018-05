Le 10 serie che fanno venire voglia di viaggiare

– La primavera è arrivata, si ha voglia di uscire e stare all’aria aperta e sono molti coloro che in questo periodo decidono di regalarsi un viaggio nella meta sognata per tutto l’inverno. C’è chi pero’ continua a preferire il proprio divano, confortevole rifugio del proprio tempo libero, dove passare ore a divorare le serie tv preferite. Oggi anche chi alla valigia e al biglietto aereo preferisce il binge-watching compulsivo ha la possibilità di conoscere città incantevoli e luoghi naturali straordinari. Basta scegliere la serie giusta. In questo senso Netflix è una sorta di miniera d’oro, grazie alla sua sterminata offerta di serie e documentari. Mettetevi comodi, allora, scegliete la vostra ‘meta’ preferita tra quelle che vi segnaliamo, e premete play: buon viaggio!

Midnight Diner: Tokio Stories

Questa ‘dramedy’ ci porta in Giappone per seguire le vicende degli avventori di una tavola calda, aperta soltanto da mezzanotte alle sei del mattino, in un vicolo di Shinjuku, un famoso quartiere di Tokyo. I clienti che conosciamo in ‘Midnight Diner’ sono accomunati da storie e situazioni ma soprattutto dai piatti preferiti, che danno il nome ad ogni episodio e che vengono preparati dal cuoco, chiamato il Maestro. ‘Midnight Diner’ vi farà conoscere la vera Tokio e l’autentico cibo del Sol Levante, e tra un ramen ed una frittata di riso, chissà che non vi verrà voglia di volare in quella metropoli per gustare dal vivo qualcuno dei piatti deliziosi mostrati nella serie.

El Chapo – Messico

Due stagioni ed una terza che sarà trasmessa nel 2018 per un crime drama ispirato a fatti realmente accaduti. ‘El Chapo’ racconta la vita del narcotrafficante messicano Joaquín Guzmán Loera, dall’ascesa alla presa del potere sugli altri cartelli messicani fino alla sensazionale evasione dal carcere, con una narrazione basata su inchieste giornalistiche ed elementi di fiction. In ‘El Chapo’ la trama storica è illustrata dai paesaggi e delle caratteristiche tipiche del Messico, quello meno turistico, selvaggio e molto pericoloso, nel quale il protagonista tesse la sua rete di traffici illeciti.

Breaking Bad – Albuquerque (New Mexico)

Tutto ha inizio a bordo di un camper, dove il professore di chimica Walter White e il suo alunno Jesse Pinkman decidono di dedicarsi alla creazione e allo spaccio di metanfetamina, viaggiando su di un camper-laboratorio nei paesaggi deserti del New Mexico. Grazie alle cinque stagione della serie, una delle migliori mai prodotte, Albuquerque è diventata meta di veri e propri tour, dove i fan possono seguire gli itinerari di ‘Heisenberg’ e scoprire l’affascinante asprezza dei territori intorno alla città.

Love – Los Angeles

Dal New Mexico spostatevi in California, a Los Angeles, con ‘Love’, serie originale Netflix arrivata alla terza stagione che racconta la storia d’amore tra la ribelle Mickey e il giovane Gus. Il protagonista lavora negli studi di Hollywood, dove sono ambientate moltissime scene della serie, che mostra una miriade di luoghi visitabili: da Venice Beach all’Highland Theater, dal Magic Castle a tutta una serie di ristoranti, dove i due innamorati si incontrano, e dove voi potrete andare a mangiare, come i celebri ‘Home’ e ‘Soot Bull Jeep’, entrambi situati a Central L.A.

Planet Earth: The Complete Collection

Questa serie di rivoluzionari documentari, premiati con quattro Emmy Awards, raccontano la bellezza della natura in 11 puntate, viaggiando dalle montagne dell’Himalaya alla profondità degli oceani, passando per la vastità dei deserti e delle savane fino alle giungle più remote del pianeta. ‘Planet Earth’, la cui seconda stagione è girata in uno splendido Hd e gode della colonna sonora del premio Oscar Hans Zimmer, è una vera e propria immersione nella natura più inesplorata.

Ozark – Chicago / Missouri

Un consulente finanziario (Jason Bateman) trascina la famiglia da Chicago in una località turistica del Missouri, il lago di Ozark: per salvarsi la vita deve riciclare 500 milioni di dollari in cinque anni per un boss della droga. Questa serie avvincente la cui dimensione familiare rievoca quella di ‘Breaking Bad’ vi fara’ scoprire la Contea di Ozark, nello Stato del Missouri, e i suoi stupendi paesaggi: laghi, boschi, fiumi una vegetazione tipica del Midwest americano.

Marseille – Marsiglia (Francia)

Gerard Depardieu, protagonista della serie ‘Marseille’, ci porta nella città più grande della Francia Meridionale, situata tra due delle regioni più belle d’oltralpe: la Provenza e la Costa Azzurra. Le due stagioni della serie mostrano solo gli intrighi politici della città e le ville splendide dove vivono i personaggi, ma anche tutti quei luoghi che rendono così affascinante Marsiglia: i caffè storici, le passeggiate lungo fiume, le viste panoramiche mozzafiato e i vicoli del Vieux Port. Il periodo migliore per visitare la Provenza è la primavera: dopo qualche puntata di questa serie non vedrete l’ora di prenotare il vostro weekend a Marsiglia!

The Crown – Inghilterra

Serie drammatica che segue le rivalità politiche e la storia d’amore della regina Elisabetta II, ‘The Crown’ è uno dei prodotti di maggior successo di Netflix ed un ‘must’ per gli amanti del genere. Gli intrighi di corte, i cambiamenti della societa’ inglese e la vita della regina lontano dai riflettori fanno scoprire la storia recente di Londra, da Buckingham Palace ai luoghi simbolo della Corona, fino all’elegante bellezza dei molti parchi cittadini.

The world’s most extraordinary homes

Ecco una serie meno convenzionale che vi offrira’ uno sguardo sul mondo del tutto particolare: in ‘The world’s most extraordinary homes’ l’architetto Piers Taylor e l’attrice ed agente immobiliare Caroline Quentin girano il mondo alla scoperta di abitazioni insolite, in zone impervie e poco conosciute, divise per location: si va dalle montagne della Nuova Zelanda alla costa di Santa Monica passando per delle lussuose abitazioni costruite sottoterra in Grecia.

Racconti di luce

Dietro ogni fotografia c’è una storia e quanto più lo scatto riesce a coglierla, tanto grande sarà l’emozione negli occhi di chi la guarda. Attraverso le immagini di 5 famosi fotografi naturalisti questa eccezionale serie Netflix permette di esplorare luoghi incontaminati, come la Nuova Guinea e l’isola di Tonga, e conoscere eventi straordinari, tra cui il colorato festival Holi in Nepal, comodamente seduti sul divano di casa, da dove potrete prendere ispirazione per il vostro prossimo viaggio

