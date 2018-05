Salvini e Di Maio: «Voto l’8 luglio se non si fa un governo politico».

M5S: da oggi in campagna elettorale. Centrodestra unito da Mattarella. «Mandato a noi, alternativa il voto»

Vertice a tre, al gruppo della lega alla Camera, tra Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio. Al centro, si apprende ancora, le valutazioni sulla data delle prossime elezioni. Senza governo politico al voto l’8 luglio, ha detto Salvini. «Come promesso lavorerò per dare un governo al paese e fino all’ultimo cercherò di far cadere i veti dall’una e dall’altra parte. Se questo non dovesse avvenire la data più vicina per votare è domenica 8 luglio. Sulla data è d’accordo anche Di Maio», ha sottolineato il leader della Lega lasciando Montecitorio.«Io aspetto sempre che ci sia qualche novità per poter dare vita all’incarico che ho chiesto al Presidente Mattarella, perché ho chiesto i voti per governare e non per votare e rivotare. Se ci fossero ancora i veti incrociati che a oggi ancora ci sono, la cosa più seria da fare, invece di inventarsi governi alla Monti o alla Fornero, è andare dagli italiani il prima possibile. Non è quello per cui stiamo lavorando», ha detto ancora Salvini. «Se tutti rimanessero fermi sulle loro posizioni, se Di Maio continua a dire no a Berlusconi e se Berlusconi continua a dire no a Di Maio, tempo da perdere non ce n’è e la parola torna agli italiani. La data di domenica 8 luglio è quella più vicina», rimarca il segretario della Lega.

Di Maio. «Alle elezioni sono sicuro che ancora una volta gli italiani ci sorprenderanno, ma tutti i partiti si dovranno assumere la responsabilità di aver pensato ai loro interessi. Noi da oggi ci mettiamo in campagna elettorale e andiamo a raccontare questi due mesi di bugie», ha detto il leader del M5S Luigi Di Maio che sottolinea: «Vi chiedo un grande sacrificio ad andare a votare ma io chiedo ai cittadini di mandare il M5S al governo visto che i partiti non lo hanno voluto».

«Oggi ancora una volta il centrodestra di Salvini e Berlusconi si è ripresentato a chiedere un mandato per cercare i voti in Parlamento. Cioè Salvini ha scelto ancora una volta Berlusconi, ma soprattutto di formare un governo dei voltagabbana, dei traditori del mandato politico, è questo quello a cui stiamo assistendo, ancora una volta una scelta figlia di coalizioni finte e nessuna premura per la stabilità del Paese», ha detto ancora in un video su Facebook il leader del M5S.«Per noi si può andare a votare subito, la prima data utile può essere l’8 luglio. Sono sicuro che questa volta gli italiani daranno un segnale fortissimo per farci governare da soli. Ora ci danno al 35%, il 40% è a portata di mano, andiamo a governare da soli», ha continuato Di Maio. «Questi signori hanno dimostrato solo una cosa, di non volere il M5S al governo e di pensare solo ai propri interessi. E le forze politiche pagheranno questo cinismo in termini elettorali», ha affermato ancora il leader del M5S. «In queste nuove elezioni tutti i partiti si dovranno assumere la responsabilità di aver pensato ai loro interessi piuttosto che al Paese», sottolinea.

Berlusconi. «Le strade sono due: un governo a guida centrodestra che in Parlamento trovi i numeri mancanti oppure l’altra soluzione è il ritorno alle urne». Silvio Berlusconi, raccontano i suoi, lo ha ribadito ieri sera agli alleati e anche questa mattina nel vertice prima di salire alle consultazioni. L’ex capo del governo ha inoltre chiarito che Forza Italia non darà nessun voto ad altre soluzioni prospettate dal Quirinale: «Non sono così folle – è il ragionamento di Berlusconi – da votare un governo che non avrebbe i numeri, perdendo consenso».

Le consultazioni. Il vertice è avvenuto mentre è in corso il terzo ciclo di consultazioni al Qurinale per cercare di sbloccare lo stallo sulla formazione del nuovo governo. Con l’arrivo al Colle della delegazione del Movimento 5 Stelle, hanno preso il via stamani gli incontri del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Stasera al termine del giro di colloqui il capo dello Stato potrebbe prendere una sua iniziativa, se le forze politiche si dimostreranno ancora incapaci di dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un esecutivo.

Lega. «Abbiamo offerto al presidente della Repubblica, consci che il paese non può aspettare, la disponibilità mia, a nome della coalizione del centrodestra, a dare vita a un governo che cominci a risolvere i problemi del Paese dal lavoro alle tasse, dalle pensioni e all’immigrazione». Così Matteo Salvini, con al fianco Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, uscendo dalle consultazioni con il presidente della Repubblica. Salvini ha poi proseguito: «Confidiamo che il presidente della Repubblica ci dia modo di trovare una maggioranza che contiamo di poter trovare mettendoci in campo personalmente e direttamente perché stanti così le cose La nostra coalizione è quella che più rappresenta il voto, la sensibilità e le ambizioni dei cittadini italiano».



M5S. «Non siamo disponibili a votare governi tecnici e per scongiurare un altro 2011, anche se le condizioni sono differenti, abbiamo provato a fare governo politico. Se c’è ancora buona volontà si può ancora fare», ha detto il leader M5S al termin del colloquio con il capo dello Stato. «Se non ci sono condizioni per governo politico, consapevole dei problemi degli italiani e che non faccia solo quadrare i conti, allora per noi si deve tornare al voto nella consapevolezza che sarà un ballottaggio: ora è chiaro che ci sono due realtà politiche che competono per governo di questo Paese e gli italiani sceglieranno». «Secondo me non dobbiamo aspettare neanche la formazione del governo, va scongiurato già nella discussione sul Def e fissato poi con un provvedimento, ieri ho detto anche un decreto, se dovesse servire», ha affermato ancora Di Maio.

«Quando dico vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se abbiamo eletto delle cariche istituzionali è bene che continuino a fare le cariche istituzionali», ha proseguito.

«Oggi siamo in un’altra fase e io ho detto, ma su questo punto la Lega lo sapeva già, che io sono disponibile a scegliere con Salvini un premier terzo che possa rappresentare un contratto di governo con reddito cittadinanza, abolizione Fornero, e una serie di misure anti-corruzione», ha ribadito Di Maio al termine dell’incontro. «Quando dico vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se abbiamo eletto delle cariche istituzionali è bene che continuino a fare le cariche istituzionali», ha aggiunto. «Io sono molto chiaro: si vuole fare un governo politico su un contratto di governo. Vogliamo sottoscriverlo con la Lega come abbiamo detto 55 giorni fa e trovare un presidente del consiglio condiviso. Quello che decide il centrodestra sono questioni interne», ha detto ancora Di Maio. Sul contratto con la Lega il M5S è disponibile «a tre condizioni non trattabili: reddito di cittadinanza, abolizione della Fornero e una seria legge anticorruzione» da inserire nel programma condiviso, ha puntualizzato il capo politico M5S.«Se metteremo avanti i problemi degli italiani, usciremo dallo stallo. E sia chiaro: noi siamo gli ultimi ad aver paura del voto», ha detto ancora Di Maio.

Leu. «È pesantemente irrispettoso vedere indicare date delle prossime elezioni prima ancora che Mattarella abbia tutti gli elementi per pronunciarsi su un eventuale scioglimento della legislatura che non è partita. È la dimostrazione del fallimento di una pessima legge elettorale e di una classe politica capace di fare solo campagna elettorale senza assumersi responsabilità», ha affermato Pietro Grasso, leader di Leu al termine delle consultazioni con Mattarella. «Noi di Liberi e Uguali abbiamo ribadito la stessa posizione di sempre: i nostri voti, per quanto non dirimenti ai fini delle maggioranza parlamentari, non sono, come è ovvio a disposizione di alcuna maggioranza che coinvolga le forze di centrodestra». Lo dice Pietro Grasso, a nome della delegazione di Leu, al termine delle consultazioni.

Il gruppo per le Autonomie. «Abbiamo detto a Mattarella che con i nostri 8 voti voteremo un eventuale governo del presidente». Lo afferma Juliane Unterberger, presidente del gruppo parlamentare per le Autonomie (svp-patt,uv) del Senato,al termine delle consultazioni con Mattarella.

