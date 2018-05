SPARÒ A IMMIGRATI,FERITA GLI CHIEDE 750MILA EURO DANNI

A tre mesi dalla folle sparatoria per le vie di Macerata messa in atto da Luca Traini, simpatizzante fascista e leghista, per ‘vendicarè Pamela Mastropietro, inizierà il 9 maggio in Corte d’Assise a Macerata il processo a carico del 28enne di Tolentino. La Procura di Macerata presenta un conto pesante: è accusato di strage aggravata dall’odio razziale, sei tentati omicidi, porto abusivo d’arma e altri reati tra cui il danneggiamento. Non più lievi saranno le richieste risarcitorie. L’unica formalizzata per ora, da 750 mila euro, è quella di Jennifer, 25 enne nigeriana, colpita a una spalla mentre si trovava nei pressi della stazione ferroviaria. La notizia dell’uccisione della 18enne romana accoltellata, fatta a pezzi e ritrovata in due trolley, spinse il 3 febbraio scorso Traini a impugnare la sua pistola Glock calibro 9 determinato a vendicarsi, sparando agli immigrati: immigrati come Innocent Oseghale, lo spacciatore arrestato per primo per la morte di Pamela. In cella sarebbero poi finiti altri due connazionali, mentre un quarto è denunciato a piede libero. Dopo una mattinata di cacce all’uomo incrociate, in cui aveva seminato il panico a Macerata al volante della sua Alfa 147 nera in vari punti della città e anche in campagna, nel luogo del ritrovamento dei due trolley, Traini si era consegnato ai carabinieri, bardato con una bandiera tricolore, facendo il saluto romano sulla scalinata del Monumento ai Caduti, con una scenografia in stile littorio. Nel raid, durato circa due ore, aveva ferito sei migranti, preso di mira alcuni bar e anche la sede locale del Pd. Traini, che non si è pentito e ha mostrato dispiacere solo per aver colpito una donna, è detenuto nel carcere di Montacuto ad Ancona dove attende la sua sorte giudiziaria: nel frattempo lettere di incoraggiamento gli sono arrivate da tutta Italia e anche dall’estero, persino dalla California. Non si sa ancora se affiancherà in aula il suo legale, l’avv. Giancarlo Giulianelli, che in ogni caso chiederà il giudizio abbreviato, che dà diritto allo sconto di un terzo della pena. Il procuratore Giovanni Giorgio e il pm Stefania Ciccioli hanno chiesto il giudizio direttissimo atipico, portando Traini in Assise invece che dal gup. La difesa giocherà anche la carta della seminfermità mentale (con potenziale riduzione della pena di un ulteriore terzo): un disturbo bipolare riscontrato dal consulente di parte Giovanni Battista Camerini. Dopo aver sparato ai migranti, Traini era andato a portare un cero con l’immagine del duce e una scatola vuota di proiettili sul luogo del ritrovamento del cadavere di Pamela e aveva pregato. Al funerale aveva fatto recapitare una corona di fiori con il suo nome

