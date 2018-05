Bus in fiamme in via del Tritone, l’autista eroe

L’autista ha salvato tutti i passeggeri: appena ha sentito odore di bruciato e uno scricchiolio in fondo alla vettura ha capito che c’era qualcosa che non andava sul suo bus. Così in via del Tritone, all’incrocio con via Cripi ha frenato la vettura e ha fatto scendere tutti i passeggeri. Mentre la coda del bus cominciva a a prendere fuoco. La centrale dell’Ataca già avvisata. Lui ha continuato lentamente il suo viaggio lungo via del Tritone e dopo pochi metri il bus ha preso fuoco completamente. Tre aubotti dei vigili del fuoco lo hanno circondato ma le fiamme sono arrivate fin dentro i negozi di abbigliamento e un palazzo.

Una densa colonna di fumo si è alzata in cielo ed è visibile da ogni parte di Roma. Le autorità hanno avvisato tutti i residenti della zona di chiudere le finestre per i fumi tossici sprigionatisi nell’incendio.

