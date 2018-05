CERTIFICATO INVALIDITÀ ONCOLOGICO, BASTA UNA SOLA VISITA

Accordo Inps-Ifo-Regione Lazio rivoluziona iter ed è apripista

Tempi più brevi per ottenere il certificato d’invalidità oncologico: sarà infatti sufficiente una sola visita anzichè cinque. La rivoluzione per i malati di tumore sta nell’accordo siglato oggi tra gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri (Ifo), la Regione Lazio e l’Inps per i pazienti oncologici, il primo di questo genere nel Paese. Questo protocollo, con 18 mesi di durata, permetterà ai medici di utilizzare il «certificato oncologico introduttivo», grazie al quale sarà possibile acquisire fin da subito, durante ricovero o cura presso le strutture sanitarie, tutti gli elementi necessari alla valutazione medico legali, evitando al malato eventuali ulteriori esami e accertamenti. Da cinque controlli necessari ora ne servirà soltanto uno. «Un passaggio fondamentale – afferma Francesco Ripa di Meana, direttore generale dell’Ifo – per la semplificazione della relazione con il cittadino e soprattutto per il percorso del paziente fragile come quello oncologico». Per la verità, hanno spiegato gli esperti dell’Inps, il certificato già esiste dal 2013 ma affidato alla volontà dei singoli medici, con risultati modesti, tanto che nel 2014 ne erano stati emessi solo 1500 a fronte di una platea potenziale di diverse centinaia di migliaia di pazienti. Da qui l’intenzione di stilare il protocollo con gli Ifo, che dovrebbe fare da apripista su tutto il territorio nazionale, specie in quelle Regioni che hanno già accordi di semplificazione con l’Inps. Questo protocollo, ha affermato il presidente dell’Inps Tito Boeri, «ha il vantaggio di unire il rigore degli accertamenti alla rapidità, riducendo gli oneri per le famiglie. Potenzialmente tocca una platea importante, i malati di tumore sono la categoria più importante con il 28% del totale delle prestazioni di invalidità per le malattie oncologiche». Il protocollo verrà applicato per primi dagli Ifo, ma secondo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sarà esteso in tempi brevi anche agli altri istituti oncologici laziali: «Nel caso delle cure oncologiche e dell’accesso ai diritti ci troviamo di fronte allo Stato egoista che non ragiona mettendo al centro il diritto della persone – ha commentato -. Lo Stato ha lavorato a canne d’organo, affastellando provvedimenti, e il costo finale di questo non dialogo lo si scarica sul cittadino. Credo che il protocollo abbia un valore importante perchè interviene su uno Stato amico delle persone, vicino ai cittadini

