‘NDRANGHETA/ BOTTE A PENTITO, LO STATO NON PROTEGGE?

– Doveva essere un ‘fantasmà, la sua identità e la casa segreta assegnatagli dallo Stato rimanere nascoste, nessuno avrebbe dovuto avvicinarlo, ma qualcosa non ha funzionato nel meccanismo di protezione. Poco più di un mese fa, il 18 aprile, in pieno giorno e a volto scoperto, tre uomini lo hanno bloccato e picchiato brutalmente per non farlo parlare. E prima di sparire nel nulla gli hanno lasciato il loro messaggio in stile mafioso: «Quando ti riprendi rettifica tutte le dichiarazioni che hai fatto». La vittima dell’agguato è un collaboratore di giustizia dal 2015, Paolo Signifredi, 53 anni di Baganzola di Parma, commercialista ritenuto dagli investigatori vicino alla ‘ndrangheta cutrese dei Grande Aracri. Le sue dichiarazioni sono agli atti di diverse Procure. «È molto grave che si sia verificato un episodio di questo tipo – ha detto Federico De Raho, procuratore nazionale antimafia -, lo Stato ha il dovere di garantire la sicurezza di chi collabora, dei testimoni di giustizia e di chi ha dimostrato la propria vicinanza con la denuncia. Bisognerà comprendere come ciò sia avvenuto». La notizia del pestaggio è emersa ieri, durante l’udienza a Reggio Emilia del processo su una frode fiscale da 130 milioni di euro nella compravendita di acciaio, che ha come imputato anche Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco di Palermo. «Queste cose non devono succedere. Lo Stato deve sempre garantire la sicurezza di chi collabora con la giustizia, perché in questo modo si scoraggiano le mafie. Sicuramente è stato un messaggio chiaro, perché in alcuni processi anche le sue dichiarazioni sono state determinanti», ha commentato l’avvocato Enza Rando, legale di Libera. Signifredi, in passato ex patron del Brescello calcio e del Carpi, è stato condannato in appello nel procedimento ‘Pescì, a Brescia, gemello di ‘Aemilià in corso a Reggio Emilia. Il processo che lo vede imputato per la maxi frode sarebbe dovuto andare a sentenza ieri, ma l’avvocato del pentito, Maria Teresa Pergolari, ha depositato un certificato medico che attesta le fratture riportate da Signifredi: 30 giorni la prognosi dei medici. «Il mio assistito non ha riconosciuto i suoi aggressori – ha spiegato l’avvocato Pergolari, – ora ho chiesto che nella prossima udienza possa rendere dichiarazioni spontanee, questa volta in videoconferenza, per raccontare ciò che gli è successo». In passato Signifredi aveva già denunciato di essere stato minacciato. Il deputato di LeU Nicola Frantoianni ha chiesto al ministro dell’Interno Minniti e a quello della Giustizia Orlando di spiegare come l’episodio «di una gravità senza precedenti sia potuto accadere». Nel frattempo, sono già in corso gli accertamenti da parte della Procura della località protetta dove si trovava il collaboratore per identificare i tre aggressori.

Ti potrebbero interessare anche: