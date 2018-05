PEDOFILIA:SCARCERATO ABUSA DI DUE BIMBE, 9 ANNI CARCERE

Anche una volta uscito dal carcere poco più di due anni fa aveva continuato a seguire un programma terapeutico di un’equipe specializzata sui ‘sex addicted’, ma non è servito a nulla. Due mesi dopo è tornato a colpire con abusi su una bimba ed è riuscito a sfuggire all’arresto per un anno e mezzo fino a che, dopo un’altra violenza nei confronti di un’altra bambina, è stato incastrato da un fotogramma di una telecamera di sorveglianza. Per Sergio Marziano, operaio 40enne originario di Monza, è arrivata oggi a Milano una condanna a 9 anni di carcere, senza la concessione di alcuno sconto, se non quello previsto dal rito abbreviato che aveva scelto. La sentenza è stata emessa dal gup Elisabetta Meyer che ha accolto la richiesta dei pm Luca Gaglio e Gianluca Prisco e, come già avvenuto negli ultimi processi del genere a Milano, non ha applicato la continuazione tra le due violenze e dunque non c’è stato un abbassamento della pena. L’uomo era stato fermato il 4 ottobre scorso dalla Squadra Mobile per un’aggressione avvenuta qualche settimana prima nei confronti di una bimba di 6 anni nella ‘Chinatown’ milanese. Dalle indagini, poi, venne a galla che nel marzo 2016 aveva abusato anche di un’altra bambina affetta da sindrome di Down, dopo averla vista in un ascensore di una fermata della metropolitana, sempre a Milano, e averla seguita. Questo ultimo episodio di violenza che era emerso dall’inchiesta risaliva, tra l’altro, a due mesi dopo la sua uscita dal carcere, ossia al marzo 2016. Marziano, infatti, era stato scarcerato a gennaio dopo essere stato condannato nel 2013 per tentata prostituzione minorile, atti osceni e corruzione di minorenni a 4 anni e 3 mesi perché, stando alle indagini, avrebbe usato lo stratagemma di tenere in auto peluches per attirare le ragazzine. Il 3 ottobre scorso, poi, gli investigatori, in accordo con la Procura, avevano deciso di diffondere le immagini, ricavate da una telecamere di sorveglianza, dell’uomo che si allontanava dopo gli abusi nei confronti della bimba cinese (i familiari sono stati assistiti come parti civili dal legale Laura Panciroli). E grazie proprio a quelle immagini e ad una segnalazione l’uomo era stato riconosciuto e fermato a Monza. Così come Edgar Bianchi, definito il ‘maniaco dell’ascensorè, che era stato già condannato a 12 anni per una ventina di violenze a Genova, prima di uscire nel 2014 e tornare a colpire il 27 settembre scorso nel capoluogo lombardo (condannato a gennaio ad altri 10 anni), Marziano aveva seguito un percorso terapeutico specifico con un’equipe di esperti. Non è bastato perché è tornato comunque a commettere abusi.

