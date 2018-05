Alla fine, al Cavaliere va bene così

Un atteggiamento “morbido” nei confronti delle trattative su un possibile governo Lega-M5S, Berlusconi cambia tattica, lascia che i due contendenti se la cavino da soli. E’ meglio per tutti, per una volta ascolta il consiglio dei saggi. Fare i duri significa andare al voto anticipato, Forza Italia rischia di sprofondare all’8% e gli unici parlamentari che eleggerà saranno quelli all’uninominale sostenuti dalla Lega. Magari così invece si rimediano due tre ministri di area berlusconiana, magari con deleghe pesanti

Silvio dunque aspetta, conscio che una sua partecipazione, anche da fuori, gli porterebbe molti benefici. Resterebbe ancora centrale al dibattito pubblico alle soglie degli 82 anni, sarebbe visto come il ‘salvatore’ che ha permesso la nascita di un governo e soprattutto sarebbe purificato dall’accordo – seppur indiretto – con il Movimento 5 stelle.

Anche a Mattarella la svolta conviene: molte tra le personalità di spicco contattate dal suo segretario generale Ugo Zampetti gli hanno risposto picche. Forse conviene a tutti chiudere in fretta nelle prossime ore.

Ti potrebbero interessare anche: