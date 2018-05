BAROCCO E DEGUSTAZIONI, ROMA SI PREPARA A ‘VINO E ARTE’

Il barocco del casino dell’Aurora Pallavicini, all’interno del Palazzo Pallavicini Rospigliosi sul colle del Quirinale, e degustazioni d’autore: Roma si prepara ad accogliere ‘Vino e arte che passionè, che domenica 20 maggio riunirà oltre 50 aziende vinicole italiane. Giunto alla terza edizione, l’evento propone degustazioni di alta qualità, accompagnate dalle descrizioni dei sommelier, e visite guidate alla scoperta di opere come l’affresco de «l’Aurora» di Guido Reni, i dipinti di Luca Giordano e Annibale Carracci, i sarcofagi romani del secondo e terzo secolo, accanto alle sculture di Minerva, Diana cacciatrice e «la Pastorella». «Grandi aspettative per questa terza edizione che, vuole offrire ai presenti una possibilità di crescita culturale e regalare un’esperienza unica e piacevole in cui affinare la propria conoscenza enologica e scoprire i segreti delle cantine più importanti e storiche d’Italia», ha detto Antonio Pocchiari, della società CT Consulting Events, che organizza l’evento.

